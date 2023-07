Calciomercato: lo sta comprando il Manchester City

A sorpresa, il Manchester City è finito sul fuoriclasse olandese, dopo alcune vicende legate al suo club.

Costretto a cederlo a causa di quanto rivelano dall’Inghilterra, con una delle più autorevoli testate giornalistiche che ha svelato quello che è lo scenario che porterà il Manchester City a puntare sul centrocampista titolare dell’Olanda.

Il costo dell’operazione per il gran colpo di calciomercato sarà comunque abbastanza elevato, ma permetterà al club di monetizzare dopo le vicende che hanno visto protagonista le finanze della società stessa.

Calciomercato: altro colpo del Manchester City

Il Manchester City piazza un altro colpo di calciomercato, dopo aver già portato a Guardiola il centrocampista dal Chelsea, Mateo Kovacic.

Avendo perso un elemento importante come Gundogan, potrebbe non bastare lo stesso Kovacic e il Manchester City, come riferiscono dall’Inghilterra, è pronto al nuovo grande colpo a centrocampo.

Ne approfitterebbero della grande occasione che arriva da un club che è disposto a cedere, a causa di alcuni problemi legati ai transfer, per il futuro in mezzo al campo. Beffando una rivale per la prossima Champions League perché, dalla Gran Bretagna, svelano che il colpo del Manchester City è legato a De Jong. Il centrocampista olandese è l’oggetto del desiderio di Pep Guardiola, che gli darebbe un importante ruolo in mezzo al campo affianco a Kevin De Bruyne e Rodri, con quest’ultimo sempre in cabina di regia.

Mercato Manchester City, De Jong dal Barcellona: la notizia

Secondo quanto riferiscono dal Mirror, il Barcellona rischia di essere costretto a separarsi da Frank De Jong a causa dell’acquisto di Gundogan. Il motivo sarebbe legato ai transfer e i soliti problemi nei quali è incappato il club balugrana nel corso degli ultimi anni, tant’è che ha dovuto separarsi da una leggenda del calibro di Lionel Messi. Ad approfittarne, in ogni caso, potrebbe dunque essere il Manchester City, orfano appunto di Gundogan che è finito tra i centrocampisti dell’erede di Pep Guardiola in blaugrana, Xavi Hernandez.

Ultime Manchester City: le cifre del colpo De Jong

Il Barcellona non andrà a svendere il proprio fuoriclasse olandese. Stesso De Jong che piace anche all’altro club di Manchester, con Ten Hag che lo ha visto crescere quando lo allenava ai tempi dell’Ajax. De Jong è l’obiettivo numero uno del Manchester City, club che però è consapevole delle cifre alte che sparerà la proprietà blaugrana, per lui.

Secondo le stesse informazioni che arrivano dall’Inghilterra, per piazzare il colpo De Jong, il Manchester City dovrà sborsare circa 70-80 milioni di euro.