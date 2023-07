Mercato choc: Milan, arrivano 250 milioni di euro

Il Milan è al centro di operazioni importanti. C’è un altro club che deve vendere dopo una stagione decisamente fallimentare.

Il Milan, dopo l’addio traumatico al direttore dell’area tecnica Paolo Maldini e al ds Frederic Massara, ha mutato le proprie strategie di mercato. “Costretta”, manca solo l’ufficialità, a cedere Alessandro Tonali al Newcastle per 80 milioni, 8 netti l’anno al giocatore, gli uomini mercato di Gerry Cardinale si sono rivolti alla Premier per colmare il buco a centrocampo.

Dal Chelsea infatti è arrivato Ruben Loftus Cheek, talentuoso centrocampista di 27 anni. Per averlo il Milan ha versato ai Blues circa 20 milioni, 16 cash e 4 di bonus. Alla mezzala, ricercata in passato anche da Maurizio Sarri, contratto da 5 anni a 4 milioni netti a stagione. Proprio il sodalizio di Todd Boehly rappresenta la dimostrazione tangibile che per vincere non basta immettere nel mercato tanti milioni di euro.

Nelle ultime due sessioni di trattative, come ricorda footmercato.net, i londinesi hanno investito ben 600 milioni per 15 giocatori. Il risultato è stato un terribile 12° posto, 44 miseri punti. Non solo. Per mancare così clamorosamente il bersaglio, in panchina si sono avvicendati tre allenatori: Thomas Tuchel, Graham Potter e quindi Frank Lampard. A fine anno l’ultimo ribaltone quando come tecnico è stato chiamato Mauricio Pochettino.

I saldi del Chelsea: cessioni per 250 milioni

Il club che fu di Roman Abramovich, negli ultimi giorni ha ceduto giocatori per circa 150 milioni. Hanno salutato, oltre a Loftus Cheek (20 milioni come detto), l’ex Napoli Kalidou Koulibaly (23, milioni di euro), Édouard Mendy (18), Mateo Kovacic (30 milioni) e infine Kai Havertz e Mason Mount (70 milioni di euro a testa).

Oltre a queste entrate, sono andati a scadenza Tiémoué Bakayoko e N’Golo Kanté. All’Al Nassr sembrava destinato anche Hakim Ziyech, ma problemi al ginocchio emersi durante le visite mediche avrebbero affondato la trattativa. E poi è arrivato di nuovo il Milan a completare quota 250, perché dopo una lunga trattativa è stato ufficializzato l’acquisto di Christian Pulisic, per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Il 7 maggio 2022, dopo l’editto UK contro gli oligarchi russi, una cordata diretta da Todd Boehly, comproprietario dei LA Dodgers, grazie al sostegno del fondo Clearlake Capital, è diventata la nuova proprietaria del Chelsea per 4 miliardi di sterline.

“Il Chelsea Football Club può confermare che sono stati concordati i termini per un nuovo consorzio di proprietà – guidato da Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss – perché acquisisca il club”, scrisse allora la vecchia governance dei Blues.