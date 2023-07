Torna in Serie A e tradisce l’ex club: è fatta, ecco dove giocherà

Torna in Serie A, è un colpaccio per le grandi ambizioni del club che lo ha preso in Italia.

Ritorno in Serie A non senza polemiche perché si tratta di un vero e proprio tradimento al suo ex club, dopo quanto è successo in passato, col suo addio per cercare fortuna altrove, dopo gli anni trascorsi allo stesso club che lo aveva lanciato.

Si è fatto conoscere nel calcio dei grandi passando proprio per il club che oggi tradisce, sportivamente parlando, con i tifosi che sul web non l’hanno presa benissimo. L’annuncio di mercato dell’ultima ora ha spostato un bel po’ gli equilibri e tra i tifosi si è accesa, via Twitter, una diatriba non da poco sul colpo in chiusura quest’oggi da parte del club di Serie A.

Calciomercato Serie A, è fatta: torna in Italia, ha tradito il suo ex club

Tradimento nei riguardi del suo ex club, si può considerare fatta e conclusa la trattativa che porta al grande colpo di calciomercato per una squadra con altissime ambizioni per il 2024.

Perché dopo quanto fatto di buono nel club dove si è trasferito, dopo l’addio alla Serie A, è pronto a tornare nel campionato che lo ha lanciato nel calcio dei grandi.

L’approdo all’Union Berlino ha portato il centrocampista a viversi un’esperienza ad alti livelli in Bundesliga, riuscendo a trovare un piazzamento importante in classifica. Lo stesso che ora vuole trovare al Genoa, perché Morten Thorsby sarà il nuovo centrocampista dei Grifoni. Salutando così il suo passato da doriano – i tifosi blucerchiati non l’hanno presa benissimo – per sposare la causa Genoa, di nuovo a Genova e in Liguria, posto che più volte ha dichiarato di amare.

Mercato Genoa, colpo Thorsby a centrocampo: la notizia

A riportare la notizia sono i colleghi di SportMediaset che hanno svelato quello che è il passaggio di Thorsby al Genoa. I dettagli dell’operazione lo riguardano in quello che è un prestito con obbligo di riscatto, ma solo in caso di salvezza ottenuta dal club genoano.

Nella giornata di ieri i primi rumors sulla trattativa, che hanno visto i tifosi della Sampdoria – sua ex squadra – non prenderla benissimo per il tradimento a Genova, spostandosi al Genoa dopo il passato vissuto alla Samp. Morten Thorsby, in ogni caso, sarà un nuovo giocatore del Genoa e molto presto verrà annunciato dal club genoano.

Ultime Genoa, quando sarà ufficiale Thorsby

Nella giornata di oggi o di domani, Morten Thorsby sosterrà le visite mediche con il Genoa, per ufficializzare il suo passaggio ai Grifoni. Saluta così l’Union Berlino dopo l’importante esperienza vissuta in Bundesliga, per far ritorno in Italia e in Serie A.