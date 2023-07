Terremoto in Premier: hanno ceduto il campione d’Europa

Clamoroso ribaltone in Premier: il campione d’Europa è stato ceduto, i tifosi sono rimasti senza parole per la scelta di mercato.

Il mondo del calcio è stato sconvolto da un vero terremoto, e nessuno sembra poter far nulla per fermarlo. Nemmeno la ricchissima e potente Premier. L’assalto delle big saudite ai migliori talenti del calcio europeo continua e anche le grandi squadre del campionato più importante al mondo sono costrette a cedere i loro pezzi pregiati.

Persino il Manchester City ha dovuto adeguarsi: nonostante la trionfale stagione appena conclusa, la squadra di Guardiola ha dovuto sacrificare un campione d’Europa, tra lo sconvolgimento di tutti i suoi tifosi.

Può sembrare incredibile, ma davanti le super offerte provenienti dalle squadre del fondo sovrano arabo iscritte alla Saudi Pro League nemmeno una proprietà ricchissima, come quella del Manchester City (altra squadra appartenente a un fondo arabo), può permettersi di resistere. Specialmente se le ricche offerte non solo lusingano i club, ma riescono a conquistare anche il cuore e la mente dei giocatori.

E d’altronde che un calciatore dei Citizen, dopo la stagione conclusa con il Treble, possa anche sentirsi svuotato dalle motivazioni e desideroso di abbracciare una nuova avventura magari meno affascinante, ma di sicuro più ricca, è naturale. C’è una logica in una scelta del genere. Ma è una logica che non è stata accettata dai tifosi, letteralmente senza parole davanti alla partenza di un grande protagonista della trionfale cavalcata in Champions.

Il Manchester City perde pezzi: il campione d’Europa vola in Arabia, scandalo in Premier

Va detto che il gioiello del City non è il primo giocatore della Premier League che sceglie di accettare le offerte saudite. E sicuramente non sarà l’ultimo. Perché molti dei giocatori più importanti al mondo giocano proprio in Inghilterra, ed è naturale che gli occhi dei club arabi siano puntati soprattutto su quel campionato, pronti a un vero e proprio ratto che potrebbe anche cambiare gli equilibri di quello che è stato fino a questa stagione il più bel campionato al mondo.

A lasciare il City per volare in Arabia è stato Riyad Mahrez. L’attaccante algerino classe 1991, ex eroe della favola Leicester, in cinque stagioni alla corte di Guardiola ha collezionato 78 gol e 59 assist in 236 presenze, risultando spesso decisivo per la conquista i tanti trofei. In bacheca con la maglia dei Citizen ha infatti messo una Champions, quattro Premier, due FA Cup, tre coppe di Lega e due supercoppe inglesi.

Una collezione di trofei straordinaria che lo ha evidentemente saziato. Da qui la scelta di accettare il ricco triennale proposto dall’Al-Ahli, che ha versato nelle casse del City un assegno da 40 milioni di euro. Dopo Mendy tra i pali e Firmino, dunque, la squadra araba mette a segno anche il colpo Mahrez, e a breve potrebbe chiudere anche per Saint-Maximin del Newcastle, per dar vita a un tridente degno di una squadra di Champions.