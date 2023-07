De Ketelaere rovina il Milan: mercato sottosopra, ci sarà un’altra uscita

De Ketelaere rischia di rovinare il Milan e farlo nell’immediato, magari finendo fuori rosa. Il motivo ha dell’incredibile.

Il calciomercato dei rossoneri non è stato sereno a causa della cessione di Sandro Tonali, ma escludendo l’addio appunto del centrocampista italiano, sono diversi i calciatori in entrata che si sono visti a Milanello.

Un sacco di volti nuovi che permettono a Stefano Pioli adesso di lavorare serenamente, ad eccezione di Charles De Ketelaere che a distanza di un anno, rischia di rovinare i piani del Milan attraverso le scelte che saranno da qui in avanti. Il belga è infatti finito al centro di alcuni rumors legati al suo futuro e, quanto segue, è la decisione possibile dei rossoneri sulla soluzione interna che vivrà lo spogliatoio in merito ai fatti che riguardano il giovane calciatore del Milan.

Calciomercato Milan, De Ketelaere rovina i piani: il motivo

Charles De Ketelaere è il talento inespresso in casa Milan che, dall’anno scorso, resta convinto sulla posizione di altri calciatori che dovranno prendere il suo posto sulla trequarti.

Se l’anno scorso c’è infatti stato Brahim Diaz a sostenere l’attacco, giocando a ridosso di Olivier Giroud, le cose sembrano replicarsi adesso con i diversi calciatori che sono approdati nel corso di questo caldissimo luglio in casa Milan.

Il Milan, nonostante l’incasso ottenuto dalla cessione di Sandro Tonali, ha comunque speso tantissimo, sforando anche quelle che erano le possibilità economiche che in origine aveva imposto il club. E adesso c’è bisogno di far mercato anche in uscita che, appunto, rischia di compromettersi con Charles De Ketelaere: il calciatore sta riflettendo e potrebbe rifiutarsi di andar via. Il Milan, che sta trattando la cessione con il PSV, rischia di veder saltare tutto per volontà del belga.

Mercato Milan, De Ketelaere resta? I rossoneri cercano una soluzione

A riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Milan, sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, De Ketelaere starebbe prendendo tempo per la cessione al PSV, magari per mancata volontà di andare via dal Milan.

Il club rossonero, che ha bisogno di monetizzare, potrebbe vedersi così beffato dal belga che saluterebbe sì, ma solo in prestito. E nel frattempo, la società di Cardinale, avrà comunque bisogno di cedere e potrebbe farlo con altri calciatori di valore in casa Milan, rovinandosi i piani di calciomercato.

Ultime Milan, servono 28 milioni: la decisione su De Ketelaere

Il Milan ha bisogno di monetizzare con la cessione a 28 milioni per De Ketelaere. Il PSV dal canto proprio, gioca al ribasso e mentre il Milan tratta, il belga ci pensa.

De Ketelaere potrebbe vivere un’altra stagione in anonimato, senza mai essere titolare tra le gerarchie di Pioli. E senza la cessione del belga, il Milan si ritroverà costretto a cedere un altro pezzo pregiato del proprio 11 titolare.