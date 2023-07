Greenwood riparte dall’Italia: c’è il sì del tecnico

Mason Greenwood a sorpresa potrebbe ripartire dall’Italia. C’è il sì del tecnico e vedremo cosa succederà in futuro.

Dopo i diversi problemi registrati in passato, Mason Greenwood è pronto a rimettersi in gioco e rilanciarsi. Il giocatore, infatti, ha voglia di ritornare a giocare a certi livelli e l’occasione potrebbe essere dietro l’angolo.

Un tecnico di una big di Serie A lo ha contattato per valutare la fattibilità di un suo possibile arrivo in Italia in questo calciomercato. Ad oggi nessuna certezza, ma si tratta di una possibilità molto intrigante sia per il club che per lo stesso calciatore. Vedremo se alla fine ci sarà la tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato: Greenwood in Italia, contatti in corso

Mason Greenwood in Italia è una possibilità realistica. Il giocatore non rientra più nei piani del Manchester United e per questo motivo sembra prendere piede l’ipotesi di un approdo in Serie A almeno in prestito. Si tratta naturalmente di una indiscrezione che dovrà essere confermata nei prossimi giorni, ma sicuramente resta una pista da seguire considerando l’importanza del giocatore e la stessa volontà del club di alzare il livello e dare spazio sicuramente ad un calciatore che ha voglia di sposare questo progetto.

Stando a quanto riferito dal Sun, nei giorni scorsi c’è stato un contatto tra Mourinho e Greenwood per convincerlo ad accettare la sfida Roma in questo calciomercato. Ipotesi da tenere in considerazione soprattutto per la volontà del calciatore di rilanciarsi dopo un periodo non facile. Naturalmente resta da capire la fattibilità di questa operazione dal punto di vista economico.

Da parte di Mourinho nessuna chiusura. Anzi, lui sarebbe disposto ad accogliere il giocatoe sin da subito e anche il Manchester United è pronto a dire di sì. Insomma, l’ultima parola spetterà al calciatore e vedremo alla fine quale sarà la sua scelta in questo senso.

Mercato: la Roma pensa a Greenwood

La pista Roma per Greenwood è da seguire in questo calciomercato. Stiamo parlando, come detto in precedenza, di un calciatore che ha bisogno di rilanciarsi dopo un periodo non facile e per questo motivo i giallorossi rappresentano forse l’occasione giusta.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte dei diretti interessati. Una cosa è certa: Mourinho è al lavoro per convincerlo e la fumata bianca potrebbe arrivare direttamente in questi primi giorni di calciomercato.