Maignan ne porta due al Milan: c’è lo zampino di Mendes

Grazie anche all’aiuto di Mendes il Milan potrebbe assicurarsi due importanti rinforzi in caso di cessione di Maignan.

Il mondo Milan è ancora scosso da quanto accaduto in queste ultime settimane. I tifosi sono rimasti sconcertati dall’addio di Paolo Maldini, sollevato dall’incarico assieme a Frederic Massara per divergenze con il club.

Nemmeno il tempo di assorbire questa mazzata che è arrivata un’altra batosta per i fan del Diavolo: Sandro Tonali, tra i principali protagonisti dello scudetto 2022, è stato infatti ceduto al Newcastle per 80 milioni di euro più bonus.

Un addio che ha diviso i tifosi rossoneri tra chi proprio non può accettare la cessione di un simbolo del Milan e chi invece ritiene che a quelle cifre sia impossibile dire di no. Ora la tifoseria rossonera spera di non ricevere più brutte notizie e che si possa finalmente mettere a segno qualche colpo, sfruttando anche i soldi ricavati dalla cessione di Tonali. Eppure, almeno stando ai rumors di calciomercato, non è da escludere che qualche altro pezzo pregiato lasci Milanello nelle prossime settimane.

Tra questi c’è anche Mike Maignan, senza dubbio tra i migliori portieri in Europa, autore di due stagioni davvero di alto livello. Con l’addio di Tonali la cessione di Maignan non sembra più essere una irrinunciabile per il club, ma di fronte ad un’altra offerta da capogiro la dirigenza rossonera vacillerebbe parecchio, anche perché con il contratto in scadenza 2025 si rischia di doverlo svendere il prossimo anno o addirittura di perderlo a 0 fra due anni.

Con i soldi di Maignan due colpacci per il Milan

Sul portiere francese c’è da tempo il Chelsea, che pare sia pronto a sborsare una cifra tra i 90 e i 100 milioni di euro per portare Maignan alla corte del nuovo tecnico dei londinesi, Mauricio Pochettino. Per il Milan sarebbe davvero difficile rinunciare ad un’offerta così elevata, anche perché con quei soldi sarebbe possibile garantire più di un rinforzo a mister Pioli.

Un’operazione che vedrebbe protagonista anche Jorge Mendes, che potrebbe proporre due giocatori al Milan in caso di addio di Maignan. Il sostituto del numero uno della Nazionale francese potrebbe infatti essere il portoghese Diogo Costa, attualmente in forza al Porto. Il 23enne ha appena concluso la sua seconda stagione da titolare con il Porto (conquistando un scudetto e due Coppe di Portogallo da protagonista) e può vantare già 14 gettoni con la Nazionale lusitana.

Non è tutto, perché Jorge Mendes ha proposto alla dirigenza del Milan anche un altro giocatore. Si tratta di Adama Traorè, il 27enne esterno che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Wolverhampton. Il suo contratto con i Wolves è in scadenza, pertanto il Milan potrebbe fiondarsi sul giocatore e assicurare così a Pioli una pedina da poter utilizzare sia a destra che a sinistra.