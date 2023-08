Calciomercato: Handanovic in Serie A, sarà il nuovo portiere

Samir Handanovic di nuovo in Serie A: è tutto pronto per l’ingaggio dell’estremo difensore che dopo l’esperienza all’Inter potrebbe continuare la sua esperienza in Italia.

Svolta a sorpresa, la squadra di Serie A ha deciso di ingaggiare Samir Handanovic. La sua esperienza può essere determinante per lo spogliatoio. Dopo l’addio dall’Inter, l’estremo difensore s’è messo alla ricerca di una nuova destinazione. I suoi agenti l’hanno proposto anche al club italiano che sta prendendo in considerazione il suo arrivo nel corso di questo calciomercato estivo 2023.

Colpo a sorpresa da parte del club: nelle ultime ore ci sono stati dei contatti per l’arrivo di Samir Handanovic. Il portiere, dopo aver vissuto una stagione da comprimario all’Inter, è finito nella lista degli svincolati visto che i nerazzurri hanno deciso di puntare su Sommer e, probabilmente, Audero. Il futuro dello sloveno può essere ancora in Serie A: nelle ultime ore ci sono stati dei contatti per ingaggiare subito Handanovic che è ancora svincolato. Nonostante l’età, resta un portiere di assoluta affidabilità che in Italia può fare ancora la differenza.

Calciomercato: nuova squadra per Handanovic, resta in Italia

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate da cm.com, nelle ultime ore c’è stato un sondaggio per prendere Samir Handanovic. La società è alla ricerca di un portiere d’esperienza che possa completare al meglio il reparto e il nome dello sloveno è finito nel mirino della società che sta valutando con l’allenatore l’eventuale ingaggio dell’ex Inter che è attualmente svincolato.

Arriverebbe a parametro zero, a costi bassi e contenuti per qualsiasi società. Valutazioni in corso anche perché prima di procedere all‘acquisto di Handanovic c’è bisogno di un’uscita. La società è a lavoro per vendere il portiere che dovrà far posto a Samir. Ecco tutti i dettagli in merito a questo ipotesi affascinante.

A sorpresa, c’è Sarri che sta spingendo per portare alla Lazio Handanovic. L’allenatore gradirebbe l’acquisto dell’estremo difensore, considerato un profilo di grande esperienza. Potrebbe dare una mano soprattutto all’interno di uno spogliatoio giovane come leadership e carisma in vista della partecipazione del club alla prossima Champions League. Ecco cosa serve per l’arrivo di Handanovic alla Lazio in questo calciomercato estivo 2023.

Handanovic alla Lazio, valutazioni in corso: può essere il colpo di mercato

La Lazio è a lavoro per costruire una rosa affidabile in vista della prossima stagione. Ad oggi mancano ancora alcuni giocatori, con Sarri che attende novità per quanto riguarda il regista e il terzino sinistro. Infine, sullo sfondo c’è anche l’ipotesi di prendere un nuovo portiere. Prima, però, servirà la cessione di Luis Maximiano che è finito nel mirino dell’Almeria. Il club spagnolo non ha ancora chiuso l’accordo, servirà ancora tempo. Intanto, la Lazio sta valutando alcuni profili per la porta. Dopo aver seguito Audero, che adesso è vicino all’Inter, il club ha messo nel mirino Samir Handanovic. Il portiere è attualmente svincolato ed attende una chiamata: le prossime settimane saranno decisive per il suo ingaggio.