L’infortunio cambia il mercato in Serie A: spunta l’indizio, affare in chiusura

L’infortunio cambia quello che è il calciomercato, spunta l’indizio su quanto accadrà in Serie A in merito alle prossime settimane.

Il mercato di Serie A vede ancora protagonista Dusan Vlahovic e il futuro sul quale ci si interroga in casa Juventus. Perché al centro delle vicende c’è sempre il mancato approdo alle competizioni Uefa che potrebbe cambiare le idee del serbo, che vuole tornare a giocare le stesse coppe in Europa, ma soprattutto il bisogno da parte della Juventus di monetizzare.

Il mercato che cambia a seconda delle vicende che riguardano le condizioni fisiche del reparto offensivo e una situazione complessa nel proprio attacco. Ecco cosa sta succedendo attorno a Dusan Vlahovic, che rischia di diventare protagonista assoluto dell’ultima parte di calciomercato quando ormai la Serie A è alle porte.

Serie A, l’infortunio cambia il mercato: la notizia

La notizia arriva in merito all’infortunio, che cambia drasticamente il calciomercato, riflettendosi poi anche in Serie A.

Perché il problema è più serio del previsto e l’infortunio vede il calciatore lontano dal campo per diversi tempo, considerando i tempi di recupero lunghissimi, con l’assenza di ben 4 mesi dal campo.

Il Chelsea ha infatti perso Nkunku, che era appena arrivato dal calciomercato estivo e, la sola presenza di Jackson – Lukaku è fuori rosa – non basta. Dusan Vlahovic, a seguito soprattutto dell’infortunio, è l’obiettivo di calciomercato principale del Chelsea. E il numero nove sulle spalle, a Londra, lo aspetta.

Lukaku alla Juventus al posto di Vlahovic: l’indizio dal Chelsea

L’indizio, come analizzato dai colleghi di Tuttomercatoweb, arriverebbe dalla situazione legata al Chelsea, che si trova praticamente senza attacco e con uno slot vuoto tutto per Vlahovic.

Il centravanti serbo è l’obiettivo numero uno per l’attacco di Mauricio Pochettino ai Blues e, nella scelta dei numeri di maglia, c’è l’indizio chiaro sul posto che gli sta riservando in attacco. L’infortunato di Nkunku – che va urgentemente sostituito a causa dell’infortunio stesso – è un primo indizio, così come quello legato alla maglia numero 45 che aveva scelto, non prendendo un numero da “punta”. La numero nove, è tutta per Dusan Vlahovic considerando che, al ritorno ai Blues, Lukaku neanche ha avuto modo di scegliere la maglia e non sarà la numero nove la sua.

Ultime su Vlahovic: la nove lo aspetta, Lukaku lo sostituisce

Lukaku sostituisce Vlahovic a Torino, il calciomercato del Chelsea torna ad intrecciarsi con quello della Juventus. Il motivo è appunto legato alla situazione dei Blues che, senza Nkunku e senza un titolarissimo con la numero nove, avrà voglia di accelerare e chiudere l’affare con la Juventus per Lukaku.