Torna in Italia: lo prende l’Inter: che colpo!

Altro colpo per Marotta: blitz e offerta irrinunciabile, l’Inter riporta in Italia il calciatore voluto da Inzaghi.

Ormai è questione di giorni, e a Milano il tempo scorre in fretta. Simone Inzaghi sa bene che il mercato offre ancora spunti e più di tre settimane di fuoco, ma l’obiettivo del tecnico è lavorare con la squadra al completo almeno 7 giorni prima dell’esordio.

Gli innesti di Cuadrado, Thuram, Samardzic e Frattesi confermano l’attenzione e la capacità del duo Marotta-Ausilio sul mercato, ma i ritardi per l’innesto di Sommer hanno generato qualche mugugno, e due caselle sono ancora rimaste vuote. La decisione di Scamacca ha infatti lasciato l’amaro in bocca e in Viale della Liberazione hanno intensificato i contatti per Balogun. Trovare l’attaccante da regalare ad Inzaghi è quindi una necessità, ma il tecnico chiede un rinforzo in un altro reparto, e incassa una notizia che di certo lo spingerà ad andare in pressing sugli uomini di mercato.

Nelle ultime ore infatti gli esami strumentali hanno evidenziato un problema non da poco per un elemento fondamentale nella rosa nerazzurra. Uno stop muscolare che impone di cercare un’altra pedina in modo da evitare problemi. La scelta è quindi già stata fatta, e nelle prossime ore potrebbe arrivare il blitz per chiudere la pratica.

Inter, tutto sul difensore: Ausilio prova a chiudere

Uno stop non lunghissimo, che però preoccupa, anche perché in questa fase della preparazione non è semplice gestire il recupero e serve cautela.

L’Inter ha comunicato che gli esami ai quali si è sottoposto Francesco Acerbi hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le condizioni del centrale saranno quindi valutate nuovamente nei prossimi giorni, ma la sensazione è che l’infortunio dell’ex Lazio, fondamentale nella passata stagione, spingerà il club a cercare un altro elemento nel reparto.

Quella che sembrava la potenziale ciliegina sulla torta, si trasformerà invece in una necessità per il club, ora pronto ad accelerare i contatti per chiudere questa sessione di mercato. Marotta riflette, ma voci in arrivo dall’Inghilterra, che trovano conferme anche in Italia, raccontano di un doppio affare pronto a decollare con l’Arsenal. Nei discorsi relativi a Folarin Balogun, ormai obiettivo in Viale della Liberazione, potrebbe rientrare anche Takehiro Tomiyasu. Il centrale della nazionale nipponica, ed ex Bologna, era stato già proposto ad inizio mercato ai nerazzurri, ora pronto ad accelerare. Nelle prossime ore potrebbe arrivare quindi il doppio colpo, poi Inzaghi avrà 10 giorni per lavorare con la squadra al completo e dare la caccia al Napoli.