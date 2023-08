Handanovic torna in Serie A: giocherà la Champions, firma subito

Attualmente svincolato, Samir Handanovic è pronto ad intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera, sempre in Serie A.

Dopo l’addio all’Inter il portiere sloveno è infatti alla ricerca di una nuova squadra, nonostante nel corso di queste settimane per lui si sia parlato anche -e con una discreta insistenza- di ritiro. La realtà dei fatti è che però Handanovic non ha alcuna intenzione di “appendere i guantoni al chiodo”, sicuro del fatto che nonostante vada per i quaranta possa ancora risultare essere decisivo in Serie A.

Questa convinzione ha trovato conferma nell’intenzione del club di ingaggiare Handanovic in questo calciomercato, indicandolo essere il portiere ideale sul quale fare affidamento per questa stagione di Champions League.

Calciomercato, Handanovic in Serie A: torna subito

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Samir Handanovic in questo calciomercato, che dopo più di 10 anni con l’Inter è alla ricerca di una nuova squadra con la quale andare a concludere la sua immensa carriera. Nel corso di queste settimane per il portiere sloveno si è anche parlato di ritiro, ma nonostante vada per i quaranta l’ex nerazzurro sembrerebbe essere ancora in grado di poter essere decisivo.

Rimasto nell’ombra sino ad oggi, dal nulla il nome di Handanovic è stato accostato a diversi club in questo calciomercato. L’intenzione dello sloveno è però quella di firmare con una società di livello che possa permettergli di continuare a giocare in palcoscenici importanti in questi ultimi anni di carriera. Fra tutte una in particolare sembrerebbe possa accontentare le richieste di Handanovic, che dunque potrebbe continuare a giocare in Serie A.

Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio starebbe pensando proprio allo sloveno ex Inter in questo calciomercato per il ruolo di vice Provedel, dato che con l’addio di Maximiano Sarri avrebbe chiesto alla dirigenza un rinforzo d’esperienza fra i pali.

Lazio, Handanovic come vice Provedel: le ultime

Una volta definita la cessione di Luis Maximiano all’Almeria, la Lazio andrà alla ricerca di un nuovo vice Provedel in questo calciomercato. Sfumata l’ipotesi Audero, che dovrebbe per settimana prossima diventare un nuovo giocatore dell’Inter, il club biancoceleste starebbe seriamente valutando Samir Handanovic, che sarebbe stato proposto a Lotito nella giornata di ieri.

Il profilo dello sloveno non dispiace assolutamente a Maurizio Sarri, che in vista dell’imminente stagione di Champions vorrebbe portare più esperienza e mentalità vincente all’interno del suo spogliatoio, cose che l’ex Inter decisamente ha. Al momento, comunque, Handanovic rimane una semplice suggestione per la Lazio, che si starebbe comunque guardando intorno.

Non solo Handanovic: la Lazio pensa anche ad un giovane

Handanovic rappresenta essere l’alternativa d’esperienza a quello che forse dovrebbe e potrebbe essere il reale obiettivo per la porta della Lazio. Stando alle ultime notizie, infatti, il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Lorenzo Montipò del Verona, che prima a Benevento e poi in Veneto ha dimostrato ampiamente di meritare la Serie A.

Il fatto è che a differenza di Handanovic per Montipò c’è da pagare un cartellino da circa 4 milioni di euro, cifre che la Lazio potrebbe preferire spendere per un regista più che per un portiere.