Calciomercato, Zaniolo torna in Serie A: è fatta per l’esterno

Dopo appena sei mesi in Turchia al Galatasaray, Nicolò Zaniolo sembrerebbe essere pronto a lasciare il club di Istanbul per tornare in Serie A in questo calciomercato.

Dopo essersi lasciato, male, con la Roma, il sogno dell’ex Inter è sempre stato quello di poter un domani vestire la maglia di qualche altro top club in patria per dimostrare di meritarsi determinati palcoscenici. Questo suo desiderio presto potrebbe avversarsi, anche perché nelle scorse ore sarebbe stata registrata una svolta importantissima nelle trattativa per Zaniolo.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club avrebbe a sorpresa raggiunto l’accordo per l’arrivo dell’esterno in questo calciomercato. Zaniolo è dunque pronto a tornare in Serie A.

Calciomercato, è fatta per l’esterno: Zaniolo torna in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Nicolò Zaniolo in questo calciomercato, che pare stia spingendo per tornare in Serie A dopo appena sei mesi al Galatasaray. Dopo un iniziale opposizione a questa volontà del ragazzo, il club di Istanbul starebbe lavorando per cercare di accontentare le richieste dello stesso, anche perché trattenere in rosa un giocatore scontento non ha tanto senso.

Nel corso delle scorse settimane il nome di Nicolò Zaniolo è stato accostato a tantissimi club di Serie A, ma nelle idee e nelle intenzioni dell’ex Roma c’è sempre e solo stata una meta per il proseguo della sua carriera: la Juventus. La Vecchia Signora, dal canto suo, non ha mai nascosto l’interesse nei confronti del prodotto del vivaio di Inter e Fiorentina, per il quale già nei prossimi giorni potrebbe spingere in maniera decisiva. A conferma di questo, stando alle ultime notizie, il club bianconero avrebbe presentato nelle scorse ore una nuova offerta importante al Galatasaray per Zaniolo, forse quella definitiva per il ritorno in Serie A dell’italiano.

Oltre alle cifre importanti delle quali si sta parlando, il club di Istanbul potrebbe lasciar partire l’italiano anche perché proprio nelle scorse ore avrebbe chiuso per l’arrivo di un nuovo esterno. Stando infatti a quanto riportato da Fanatik, l’arrivo al Galatasaray di Tete potrebbe spingere sempre più Zaniolo verso la Juventus.

Tete al Galatasaray: la Juventus spinge ora per Zaniolo

Con l’arrivo di Tete al Galatasaray si potrebbe di conseguenza sbloccare una volta e per tutte l’arrivo di Nicolò Zaniolo alla Juventus. Stando a fonti vicine al club turco, la Vecchia Signora starebbe facendo sul serio in questi giorni per riportare in Serie A l’ex Roma.

Più nello specifico, stando a quanto riportato da Fanatik, ci sarebbe in corso una trattativa fra il Galatasaray e la Juventus, con il club bianconero che avrebbe alzato a 30 milioni di euro l’offerta per Zaniolo.

Zaniolo alla Juventus: prossimi giorni decisivi

I prossimi giorni potranno essere quelli decisivi per l’approdo di Zaniolo alla Juventus. Giuntoli, infatti, spinge per ottenere il sì del Galatasaray all’ultima offerta da 30 milioni presentata dalla Vecchia Signora, che non si avvicina ai 35 inizialmente chiesti dal club turco ma che potrebbe essere sufficiente per dare il via libera alla cessione del trequartista. L’arrivo di Tete ad Istanbul, poi, rappresenta essere un vero e proprio assist per la Juventus in queste trattative.