Nuova squadra per Barella, choc in casa Inter: le ultime

Inter alle corde, adesso Barella può davvero lasciare la squadra di Inzaghi: la clamorosa ipotesi di mercato

La società di Steven Zhang sta dimostrando, in queste prime settimane di calciomercato, di essere già tra le grandi protagoniste dell’estate. Perchè sono diversi i colpi che Beppe Marotta ha già messo a segno, per la gioia dei tifosi nerazzurri.

In primis Marcus Thuram, erede naturale di Dzeko che farà sicuramente comodo a Simone Inzaghi. A maggior ragione che il francese, figlio di Lilian, ha firmato un ricco contratto da parametro zero. Ma non è tutto oro ciò che luccica in casa Inter: una dolora cessione sembra possa essere ancora concretizzabile da qui a qualche settimana. Sta prendendo sempre più corpo, ormai da diversi giorni, la possibilità che Nicolò Barella lasci l’Inter durante l’attuale sessione di mercato.

A centrocampo, i movimenti, sono stati molteplici. Ha detto addio Marcelo Brozovic, fresco di una firma milionaria con l’Al-Nassr: al suo posto il tanto desiderato Davide Frattesi, scippato celermente al Milan di Cardinale. Ha detto addio Roberto Gagliardini che, a zero, ha firmato con il Monza. E adesso non è escluso che la ‘Beneamata’ possa puntare a fare cassa con la cessione dell’ex Cagliari.

Barella via dall’Inter: ecco cosa sta succedendo

Perché Barella piace tantissimo in Inghilterra dove le big di Premier League, da mesi, stanno valutando la possibilità di farsi avanti con l’Inter proponendo una grande offerta economica. In primo piano, manco a dirlo, il Liverpool. Jurgen Klopp è reduce da un’annata praticamente disastrosa alla guida dei ‘Reds’ e non ha mai nascosto il suo grande amore calcistico per Barella. Ma il sentimento, in Premier League, è assai comune.

E se ora come ora non sono ancora arrivare offerte concrete per il cartellino dell’ex Cagliari, la possibilità che ciò avvenga da qui al prossimo mese e mezzo non può essere esclusa. Tant’è che stando a quanto viene riportato dal sito francese ‘Footmercato.net’, il club di Steven Zhang sarebbe in lizza per un grande colpo che andrebbe a rimpiazzare – numericamente e qualitativamente – proprio Barella. Si tratta di Lovro Majer, gioiello croato che in patria sostengono essere il vero erede di Luka Modric. L’estate dell’Inter, insomma, può ancora regalare sorprese.

Ed il futuro di Barella non è mai stato tanto in bilico: nonostante sia uno dei pilastri di Inzaghi, con una proposta ‘monstre’ sul tavolo, l’Inter potrebbe comportarsi come il Milan con Tonali e cedere il suo prodigio. Il 26enne sardo, in scadenza tra tre anni con i nerazzurri, nella sua ultima stagione con la maglia dell’Inter ha collezionato 52 presenze – tra campionato e coppe – con 9 gol e 10 assist vincenti.