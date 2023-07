Nasce l’Inter Monaco: triplo colpo dal Bayern

L’Inter punta al triplo colpo dal Bayern Monaco: oltre al nuovo portiere possono arrivare anche due top player.

La nuova Inter avrà il sentore della Baviera. Continuano le manovre sul mercato del club nerazzurro vice campione d’Europa. Dopo aver portato a casa grandi nomi, come Frattesi e Thuram, e aver perso pilastri dell’ultima stagione come Brozovic e Dzeko, la dirigenza continua a guardare alle occasioni presenti sul mercato europeo per regalare a Inzaghi un’Inter ancora competitiva.

Un’Inter che magari somigli di più al Bayern Monaco. Marotta e Ausilio vorrebbero infatti portare a Milano tre giocatori protagonisti nell’ultima stagione con la maglia dei campioni di Germania.

Il primo grande nodo da sciogliere in casa Inter riguarda la porta. Con Handanovic sempre meno considerato come possibile titolare per una stagione in casa nerazzurra, il club si sta interrogando su quale possa essere la soluzione migliore. L’obiettivo Trubin sembra infatti avere costi insostenibili in questo momento per le casse del club meneghino. Ed è anche per questo che il nome più caldo in questi giorni è quello di Yann Sommer.

L’estremo difensore elvetico, vice di Neuer in Baviera, ha già dato il via libera per il trasferimento a Milano. Al momento però la dirigenza bavarese non lo ha liberato, e tutto fa pensare che per poter dare l’ok alla cessione servirà ancora un po’ di tempo, considerando che il Bayern deve trovare un sostituto all’altezza, e che non sono tanti i portieri di un certo livello che accetterebbero di dividersi lo spazio con un monumento vivente come Neuer.

Ma dalla Baviera potrebbero accompagnare Sommer a Milano anche altri due giocatori importanti. Due giovani dalle potenzialità immense ma già in grado di fare la differenza nel presente.

Mercato Inter, triplo affare con il Bayern: non solo Sommer, arrivano anche loro

Nella trattativa che potrebbe portare Sommer a diventare il nuovo portiere titolare, almeno sulla carta, dell’Inter, il Bayern potrebbe accettare di inserire almeno altri due giocatori. Marotta e Ausilio guardano infatti con interesse agli ‘esuberi’ del club tedesco, e soprattutto a due giocatori che potrebbero fare molto comodo al club nerazzurro sia nel presente che nei prossimi anni.

Il primo nome è quello di Ryan Gravenberch, possente centrocampista scuola Ajax arrivato in Baviera lo scorso anno. Il suo impatto con la Bundesliga è stato meno positivo di quanto ci si potesse attendere, ed è per questo che il Bayern starebbe valutando l’idea di lasciarlo partire almeno in prestito. Una soluzione che farebbe gola non solo all’Inter, ma anche ad altri club italiani, tra cui Napoli e Lazio.

L’altro grande obiettivo bavarese per l’Inter è invece un giovanissimo talento che ha già saputo dimostrare il proprio valore con la maglia del Bayern nell’ultima stagione, nonostante sia un classe 2005: l’attaccante Mathys Tel, centravanti francese in grado di agire anche sulla sinistra, strutturato fisicamente e dotato di un buon senso del gol.

Chi è Mathys Tel, obiettivo dell’Inter

Mathys Tel potrebbe essere un grande investimento in chiave futura per i nerazzurri. Nell’ultima annata ha debuttato in Bundesliga, collezionando 5 gol in 22 presenze (per un totale di soli 397 minuti, una media in pratica di un gol ogni 80 minuti) e mostrando fin da subito di avere le qualità per diventare un top player. Non a caso, il Bayern lo valuta già non meno di 20-25 milioni, nonostante la giovane età. Forse troppi per un investimento da parte dell’Inter, che però vorrebbe almeno provarci, magari puntando a una formula in prestito con diritto di riscatto.

Tre affari diversi per tre giocatori che potrebbero comunque, a modo loro, fare molto comodo alla nuova Inter targata Inzaghi. Il club nerazzurro studia il triplo colpo. L’impresa è difficile, ma non impossibile, in un mercato che può riservare sorprese da un momento all’altro.