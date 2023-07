Calciomercato, Icardi rovina la Juventus: firma con lo sconto

Il calciomercato estivo torna a ruotare intorno al nome di Mauro Icardi: il bomber argentino è pronto a firmare con un grosso sconto.

L’ex Sampdoria e Inter è stato centrale e fondamentale nel progetto del Galatasaray dell’ultima stagione e ora il suo futuro è tutto da scrivere. Il suo nome è tornato prepotentemente sulle scrivanie di tantissimi direttori sportivi che cercand un nuovo centravanti e ora è tempo di ragionare seriamente su dove continuerà la sua carriera.

Mauro Icardi vivrà una lunga estate di calciomercato e il suo futuro coinvolgerà in maniera attiva anche la Juventus e tutta la Serie A.

Calciomercato, futuro Icardi in bilico: dove può andare

Il nome di Mauro Icardi è nuovamente un’opzione di calciomercato per tanti top club che sono alla ricerca di un centravanti di primo livello che ha intenzione di tornare sui grandi palcoscenici internazionali. Non è mai stato nascosto che in Serie A piaccia a diverse squadre e il suo futuro potrebbe essere ricco di sorprese inaspettate. A Parigi non ha mai trovato il luogo migliore per esprimere il suo talento e ora sta ragionando su dove continuare la carriera.

Il PSG intende cedere Mauro Icardi, ormai considerato un esubero dalla società francese. Il futuro del bomber argentino è ancora incerto ma certamente non mancano le possibilità di vederlo in Serie A.

Anche il Galatasaray sta spingendo per il ritorno di Icardi ma nelle ultime ore si stanno aprendo scenari del tutto inaspettati.

PSG, Icardi è un esubero: ora lo svendono

Mauro Icardi dovrà lasciare il PSG a titolo definitivo. Fino alla scorsa stagione si è mosso in prestito e ha vissuto diverse esperienze importanti ma ora è arrivato il momento di decidere definitivamente come continuare la carriera. La sua volontà è molto chiara: essere centrale in un progetto vincente e continuare ad essere uno dei migliori goleador d’Europa.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il PSG ha deciso di vendere Icardi e presto ascolterà le proposte che arriveranno per l’argentino. Il club parigino non intende più pagare un ingaggio tanto alto – circa 8 milioni di euro – e sta pensando di “svenderlo” al miglior offerente.

Icardi ha un contratto fino al 2024 con il PSG ma c’è il forte pressing di molti club europei. In primis sempre quello del Galatasaray, con cui ha fatto benissimo nell’ultima stagione. Il PSG chiede 15 milioni per cedere Mauro Icardi: e non è detto che non diventi anche un’idea per la Serie A.

Il futuro di Icardi “rovina” la Juventus: il PSG vuole Vlahovic

Il futuro di Mauro Icardi non sarà al PSG: il club francese ha deciso di lasciarlo partire insieme a tutti gli altri esuberi per puntare su nomi nuovi, più giovani e pronti a far fare il salto di qualità definitivo al club.

Vlahovic è l’obiettivo primario del PSG. Luis Enrique vuole un nuovo attaccante di primissimo livello e intende rovinare i piani futuri della Juve. Con 70 milioni di euro il serbo lascerà la Serie A e poi toccherà ai bianconeri capire come agire sul mercato per il ruolo di centravanti.