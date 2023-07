Juventus, infortunio Pogba: Allegri lo esclude, incontro d’urgenza

La Juventus è ancora alle prese con l’infortunio di Pogba e con le precarie condizioni fisiche del centrocampista francese.

Nella scorsa stagione Pogba è stato il tormentone, in negativo, della Juventus. Il centrocampista francese ha vissuto un’annata pessima dal punto di vista personale, con i continui infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi in campo. Prima la mancata operazione, poi i tempi di recupero che si sono allungati sempre di più e poi i nuovi problemi dovuto all’infortunio dello scorso agosto: ora il suo futuro è in bilico.

Non è da escludere che Paul Pogba sia fuori dai progetti di Massimiliano Allegri per la nuova stagione che è ormai iniziata.

Juventus, infortunio Pogba: condizioni ancora da monitorare

La stagione 2022-23 è stata la peggiore della carriera di Paul Pogba. Iniziatta malissimo, con l’infortunio al menisco mai operato per provare una cura conservativa, è continuata poi peggio con ripetuti infortuni dovuti al primo, che non gli hanno mai permesso di poter tornare in campo al 100% e mostrare tutto il suo talento.

La nuova stagione di Pobga alla Juventus non sta iniziando benissimo. È tra i calciatori più pagati della Juve ma non ha mai garantito la sua presenza in campo fin dal ritorno in bianconero. Ora si è messo in fase di recupero e pian piano le condizioni stanno migliorando ma ci sono ancora forti rischi di ricadute.

La Juventus tiene d’occhio le condizioni di Pogba: non si vuole rischiare di tenerlo fuori nuovamente per lunghi tratti e ha iniziato un lavoro specifico per riprendersi.

Juventus, tournée in America: Allegri può escludere Pogba

La Juventus a breve inizierà una tournée estiva in America, dove affronterà in amichevole Milan e Barcellona. E Allegri non sa ancora se potrà contare su Paul Pogba. Il centrocampista francese ora sta bene ma sta lavorando con un allenamento specifico per evitare ricadute e un nuovo forfait per l’inter stagione.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Allegri ha ancora il dubbio su Pogba: lo porterà o no in tournée? Le attrezzature di lavoro presenti all Continassa non ci sono altrove e se saranno ritenute fondamentali per il recupero del ‘Polpo’, allora resterà a Torino.

Ma non è da escludere la possibilità di portarlo negli Stati Uniti, così da permettergli anche il reintegro con tutto il gruppo e un affiatamento più rapido. Ma poi c’è da capire se giocherà o meno, almeno qualche spezzone.

Incontro con l’agente di Pogba: la Juve vuole risparmiare

Le condizioni fisiche di Paul Pogba lo hanno tenuto fuori per l’intera durata della passata stagione. Il francese, però, percepisce uno stipendio di altissimo tenore – circa 10,5 milioni lordi a stagione, dunque 8 netti – e ora il club bianconero intende rivedere il contratto al ribasso.

Presto ci sarà un incontro con l’entourage per provare a prolungare il contratto fino al 2026, spalmando lo stipendio su una stagione in più, magari abbassando la parte fissa e aumentando i bonus.