Lukaku, niente Juve: le parole non lasciano dubbi

Le ultime parole su Romelu Lukaku fanno chiaramente capire che il bomber belga non andrà alla Juventus (per ora).

Dopo la rottura con l’Inter e la decisione della dirigenza nerazzurra di interrompere le trattative, in tanti immaginavano che ci sarebbe stata un’accelerata nella trattativa che avrebbe portato Romelu Lukaku a indossare la maglia della Juventus. Proprio il flirt con i bianconeri ha infastidito Marotta e Ausilio, che hanno deciso di non formulare più alcuna proposta a Lukaku e al Chelsea e puntare su altri obiettivi di mercato.

A quel punto la Juve aveva campo libero per assicurarsi l’attaccante belga, nonostante il parere contrario di molti tifosi bianconeri che preferirebbero investire quel denaro – tra i 35 e 40 milioni di euro la richiesta dei Blues, ndr – in altri giocatori. Tuttavia c’è anche chi sottolinea che Romelu Lukaku sarebbe molto più funzionale al gioco di Massimiliano Allegri rispetto a Dusan Vlahovic, corteggiato da diversi big club europei e valutato dalla Signora non meno di 70 milioni di euro. Ma allora Lukaku è destinato a sbarcare alla Continassa nei prossimi giorni? Non esattamente.

Nella sua prima conferenza stampa da nuovo direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli ha fatto chiaramente capire che al momento il mercato in entrata dei bianconeri è chiuso. L’ex Napoli e Carpi ha precisato che la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri è competitiva e che al momento avrebbe bisogno di una sfoltita, dato che alcuni giocatori non rientrano nei piani.

Lukaku alla Juventus? Per ora no: Giuntoli è stato chiaro

Giuntoli ha poi affermato che Dusan Vlahovic è uno dei giocatori su cui la Juve punta molto, assieme a Chiesa, Kean e Milik. Al tempo stesso il nuovo Football Director bianconero ha ammesso che c’è da sistemare un po’ i conti, pertanto un’eventuale offerta ‘monstre’ per Vlahovic o Chiesa verrebbe comunque presa in considerazione.

Tuttavia, solo in caso di cessione di uno di questi talenti la Juve si lancerebbe su un sostituto. Per farla breve, i bianconeri farebbero sul serio per Lukaku solo in caso di addio di Vlahovic. Un’operazione che quindi potrebbe non concretizzarsi, dato che Madama chiede tra i 70 e gli 80 milioni per il serbo e Lukaku ha fretta di trovare un nuovo club.

L’impressione degli esperti di calciomercato è che alla fine il bomber belga cederà a un altro corteggiamento. I club arabi, infatti, sono pronti a ricoprire d’oro Lukaku: si parla di 50 milioni in due stagioni. L’ex Inter per ora ha detto no, ma nei prossimi giorni lo scenario potrebbe cambiare.