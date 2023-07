Sarri gongola: super colpo Lazio a centrocampo

La Lazio mette a segno un colpo super per il centrocampo: Sarri felice, finalmente ha il calciatore che tanto chiedeva

La Champions League conquistata dopo un campionato di spessore impone investimenti all’altezza per ben figurare. In casa Lazio sono tutti concordi nel dover effettuare un mercato di spessore per sostenere al meglio entrambe le competizioni, Serie A e per l’appunto la Champions League.

Ecco perché le grandi manovre sono già iniziate a Formello e dintorni, con una serie di vertici di mercato tra patron, dirigenza ed allenatore. Non ci sarà più Igli Tare nelle vesti di ds dei biancocelesti, che ha dato l’addio alla Lazio dopo ben 18 anni, vissuti prima da calciatore e poi da dirigente. Al suo posto, con ogni probabilità, il prossimo 1 luglio sarà annunciato Angelo Fabiani, chiamato a raccogliere la pesante eredità dell’albanese.

Sarri, però, si aspetta rinforzi di rilievo soprattutto sul terreno di gioco; il tecnico ha chiesto un vice Immobile – visti i problemi fisici del numero 17 affrontati in questa stagione – ed un esterno offensivo, con Domenico Berardi il preferito, ma anche un regista, considerato come Marcos Antonio sia stato bocciato dopo solo una stagione.

Lazio, Sarri avrà il calciatore tanto richiesto: che colpo

Jorginho, che Sarri avrebbe riabbracciato volentieri, è solo una suggestione; il centrocampista che il tecnico ha avuto a Napoli infatti sembra proprio che resti all’Arsenal, come affermato dal suo agente Joao Santos ai microfoni di TvPlay. Ecco perché è spuntata un’altra opzione, ugualmente molto gradita a Maurizio Sarri.

Si tratta di Torreira, centrocampista uruguaiano che conosce benissimo il campionato italiano per aver militato nella Sampdoria e nella Fiorentina. Un regista molto apprezzato dall’allenatore nato a Napoli che vedrebbe in lui il profilo ideale per il suo centrocampo a tre.

Ed apertura al trasferimento in biancoceleste è arrivata anche dall’agente del calciatore, Pablo Bentancur che al portale turco Sporx qualche giorno fa è stato decisamente chiaro sul futuro del suo assistito. “Se le condizioni lo consentiranno, può andare alla Lazio – ha spiegato – i biancocelesti offrono 12 milioni ed incontrerò i dirigenti del Galatasaray venerdì“. L’offerta che poi ha portato Bentancur da parte della Lazio è per il momento di circa 8 milioni più bonus, a quanto risulta, perciò permane ancora un po’ di incertezza riguardo la trattativa.

Il club turco proprietario del cartellino del regista valuterà proprio la proposta della Lazio anche perché la cessione del regista non era stata preventivata dalla società di Istanbul che prima di lasciar partire il calciatore deve trovare un’alternativa valida. Ecco perché la trattativa potrebbe durare ancora qualche giorno prima dell’eventuale fumata bianca che regalerebbe a Sarri un calciatore di qualità, rinforzo ideale per una Lazio da Champions.