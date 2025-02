Calciomercato, il colpo in difesa è Posch: chiudono subito

Il calciomercato invernale si sta chiudendo con molte sorprese importanti: pronto anche il colpo Posch in difesa sul gong.

Ci sono tantissime squadre che stanno valutando nuovi innesti per perfezionare le rispettive rose e migliorare la seconda parte di stagione per provare ad arrivare a raggiungere tutti gli obiettivi stagionali che erano stati prefissati. C’è ancora tempo per poter migliorare le squadre e regalare qualche sorpresa agli allenatori che hanno chiesto innesti di un certo livello.

Il futuro di alcuni club di Serie A va valutato immediatamente dopo il mercato, qundo tornerà a essere protagonista principale solo il campo che fino a questo momento ha già detto tanto e può ancora dare sorprese.

Calciomercato: colpo Posch nell’ultimo giorno

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha trovato il giusto assetto per tentare di tornare a essere la squadra rivelazione del campionato che vuole mettere i bastoni tra le ruote alle altre squadre che sperano di potersi qualificare in Champions League.

E nell’assetto perfetto del Bologna di Vincenzo Italiano non c’è spazio per Stefan Posch che è diventato un sostituto e non più un titolare. E per questo può cambiare subito maglia.

Secondo le ultime notizie di mercato, ci sono possibilità che Stefan Posch lasci subito il Bologna per rinforzare e completare definitivamente il reparto difensivo.

Posch ancora in Serie A: le ultime

Stefan Posch è stato il difensore rivelazione della passata stagione in Serie A, con prestazioni eccellenti con Thiago Motta e anche desiderio di mercato di tante squadre importanti. Con l’arrivo di Vincenzo Italiano il suo rendimento e il suo impiego sono notevolmente calati e la situazione è da tenere sotto controllo perché possono esserci dei cambiamenti immediati.

Secondo quanto riferisce TMW, c’è il Como sulle tracce di Stefan Posch. La squadra di Cesc Fabregas è alla ricerca di un nuovo difensore duttile e capace di fare la differenza ad alte intesità.

“Il Como è molto interessato a Posch e lo acquisterebbe“, ha rivelato ieri Di Vaio a DAZN prima della gara vinta dal Bologna proprio contro i comaschi. “Il ragazzo preferirebbe tornare in Germania ma la formula non è quella giusta perciò vediamo“, ha poi concluso il dirigente dei felsinei.

Posch al Como: interviene Fabregas

Il passaggio di Posch al Como è da valutare attentamente perché potrebbe esserci da un momento all’altro la svolta. Dopo la partita di ieri lo stesso Fabregas ha provato a parlare con il calciatore per convincerlo a firmare.

Il Bologna è intenzionato a cederlo e ha già trovato il sostituto: è arrivato Davide Calabria dal Milan e sarà l’ex capitano rossonero il nuovo titolare di Vincenzo Italiano.