Il Como la fa grossa: colpo dal Barcellona, meglio di Nico Paz

Non solo Dele Alli e il gran colpo dal Lione, il Como fa sul serio e piazza il colpaccio dal Barcellona in questo calciomercato a gennaio.

Seppur non sia un titolarissimo, rientra tra le principali scelte di Hansi Flick al Barcellona e Cesc Fabregas, che conosce benissimo gli ambienti in blaugrana, ha fiutato il grande colpo.

Si tratta del talento classe 2001 che, nel bel mezzo della sua carriera, potrebbe raggiungere l’ex capitano del Barcellona, Sergi Roberto, in un’avventura che riguarda una squadra che, in maniera a dir poco clamorosa, dopo l’approdo in Serie A pare aver seria intenzione di addentrarsi come una delle principali squadre del nostro campionato. Un progetto a lungo termine quello del Como con Cesc Fabregas in panchina e che potrebbe vedere, il Como stesso, nell’élite del calcio italiano.

Calciomercato Como: colpaccio dal Barcellona, la rivelazione

La rivelazione è arrivata da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, nel corso della trasmissione in onda sull’emittente satellitare, “Calciomercato – L’Originale”. Si tratta del colpo a sorpresa dal Barcellona per il Como che, dopo aver già chiuso gli straordinari colpi come quello di Diao e non solo, è pronto a fare sul serio, “facendola grossa” nel grande affare con i catalani.

Segue con particolare attenzione le vicende in Catalogna, tant’è che Cesc Fabregas avrebbe spinto per l’offerta ai blaugrana, per portarsi a casa il classe 2001.

Si tratta di Eric Garcia, difensore del Barcellona che potrebbe finire al Como già nella finestra di calciomercato a gennaio. Convincendo il Barça su cifre economiche importanti, il club lombardo potrebbe piazzare un altro ennesimo capolavoro, dimostrando ancor di più la volontà di andare ben oltre una “semplice” salvezza in Serie A.

Como, le cifre del colpo dal Barcellona

Secondo la stessa fonte, il Como sarebbe pronto a fare sul serio per Eric Garcia dal Barcellona. L’ex calciatore del Girona e del Manchester City, dopo quanto di straordinario fatto nella passata stagione col club del Girona, arrivando fino al piazzamento in Champions League, ha compiuto il grande salto come nuovo giocatore del Barcellona, tornando alla base. Ma dopo una vita tra le giovanili del City, passato appunto in Inghilterra, potrebbe adesso scegliere il Como. E farlo per i 10 milioni del suo cartellino, che verrebbero proposti dal Como, col Barcellona che rialza sui 20 però.

Il Como cerca di piazzare il colpo dal Barcellona: meglio di Nico Paz

Meglio di Nico Paz l’operazione che arriverebbe dal Barcellona, con Eric Garcia al Como. Perché, sull’affare che arriverebbe dai blaugrana, non ci sarebbe alcuna intenzione di fissare cifre per il diritto di recompra. Una volta acquistato, il Como avrebbe totalmente “potere” sul cartellino dell’ex Girona.