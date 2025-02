Calciomercato, Beto in Serie A: “Ora sono felice”

Beto si dichiara felice. Dall’Everton alla Serie A sono state insistenti le voci sul suo ritorno dopo il passato all’Udinese.

Quando ancora giocava con il club friulano era tra i principali obiettivi delle big d’Italia. Poi per il centravanti che sembrava poter finire al Napoli o all’Inter, tra quelli che erano i rumors di mercato, hanno fatto così sul serio da riuscire a prenderlo a Liverpool, con l’Everton che se lo è tenuto stretto.

Le cose sono un po’ cambiate nel tempo, con lo stesso Beto che ha perso il posto da titolare a favore di Calvert-Lewin e, un infortunio non da poco, rivede nuovamente Beto tra le opzioni in Italia. Non più tra Inter e Napoli, con alcuni rumors legati alla multiproprietà dell’Everton che hanno visto Beto accostato alla Roma. A quanto pare, però, pure non è in Capitale che si rivedrà l’ex Udinese. Uno dei principali quotidiani in Italia ha svelato dove giocherà Beto.

Calciomercato, riecco Beto: “Ora sono felice”

Beto in Serie A è tra le opzioni più gradite per il tecnico italiano che, ancora oggi, ha dichiarato apertamente di volere un nuovo centravanti dopo i problemi che si sono consumati e sui quali la società è intervenuta solo parzialmente.

Si è definito soddisfatto il Mister di quanto abbia fatto la società per il reparto a centrocampo, ma non si può dire lo stesso dell’attacco, che vede un problema non da poco: l’infortunio di tutta la stagione del proprio capitano e punta titolare.

La tegola Zapata, consumata a inizio anno, ha dato tutto il tempo al Torino di pensarci bene sull’attaccante da prendere. E a quanto pare, si è perso pure il treno che porta a Beto che, ritrovata titolarità con doppietta contro il Leicester ha dichiarato di essere felice, adesso, proprio per lo spazio concesso dai Toffees. Il Torino deve guardare altrove, non tornerà Beto in Serie A.

Virata su Beto, chi arriva in Serie A: le ipotesi entro la fine del calciomercato

Adesso il Torino, a mani vuote, non vorrà restarci. Oltre Beto, per Mister Vanoli, toccherà trovare un altro attaccante. Beto resta all’Everton, come spiega Tuttosport, salvo clamorosi colpi di scena. E allora ecco che i granata, dopo aver preso Elmas e Casadei, dovranno puntare su un nuovo attaccante. Questo, nel nome di Simeone, sul quale però la pista sembra comunque complicata.

L’alternativa a Beto arriva dall’Inter: il colpo last minute

Il colpo last minute potrebbe vedere Marko Arnautovic al Torino, come soluzione low cost e improvvisa qualora l’Inter dovesse dare il suo via libera. Per Vanoli sarebbe l’ideale avere un nuovo centravanti al Torino, considerando pure le voci su un potenziale addio di Sanabria.