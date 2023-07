Lazio: addio Immobile, il bomber ha deciso

Notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Ciro Immobile che continua ad essere fortemente corteggiato dall’Arabia Saudita e può dopo tanti anni lasciare la Lazio.

Il calciatore biancoceleste e capitano del club di Claudio Lotito potrebbe convincere la società a lasciarlo partire per l’occasione della vita. Ora arrivano aggiornamenti riguardo questo possibile affare.

Situazione difficile al momento per quanto riguarda il futuro del giocatore che si trova in bilico tra due strade in vista delle prossime stagioni. L’attaccante italiano potrebbe dire addio al calcio europeo.

Calciomercato Lazio: Immobile può dire addio per l’Arabia

A 33 anni e dopo aver giocato per la Lazio dal 2016 in poi ora potrebbe dire addio dopo 7 anni da capitano per una grande occasione, almeno a livello economico. Perché non è un segreto che l’Arabia Saudita sta corteggiando e tentando anche Ciro Immobile dopo aver già portato tanti campioni nel proprio campionato della Pro Saudi League. Ora ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che potrebbe capitare in vista della prossima stagione.

Novità importanti che riguardano il futuro del giocatore in vista dei prossimi giorni, dove qualcosa già potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. Ora ci sono delle nuove notizie proprio che riguardano questa scelta che potrebbe capitare al giocatore in vista del prossimo anno e di quell’altro ancora. Perché si parla di una ricca offerta che è arrivata dall’Arabia Saudita per Immobile che sta infatti riflettendo di lasciare la Lazio.

Il giocatore arrivato a questo punto starebbe valutando con la sua famiglia la migliore soluzione per lui. Anche se Lotito continua a dire che non venderà Immobile, ma è giusto che alla fine una decisione spetterà anche allo stesso giocatore che ha dato tanto per questi colori e ora può cogliere un’occasione irripetibile per la sua vita privata e quella dei suoi familiari.

Lazio: due tentazioni dall’Arabia per Immobile

Immobile resta o va via? Al momento ancora non è chiaro, ma sicuramente Claudio Lotito spinge per tenere il giocatore e anche con dichiarazioni forti chiarisce che non si muoverà dalla Lazio. Perché all’attaccante sono già arrivate diverse offerte che ora può valutare e aspetta che qualcosa diventi ufficiale.

Ciro Immobile avrebbe ricevuto dall’Arabia due offerte verbali da parte dell’Al-Wehda e dell‘Al Shabab per circa 35 milioni totali in due anni di contratto. Numeri importanti per il giocatore che non può far altro che aspettare l’offerta concreta e rifletterci.

Lazio: i numeri di Immobile, Lotito lo blinda

Intanto, Lotito conferma che non venderà Immobile nemmeno per una cifra di 50 milioni di euro. Intanto, il bomber ha totalizzato 297 presenze e messo a segno 196 gol con la maglia biancoceleste. Da capire se aumenteranno questi numeri.