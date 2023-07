Di corsa alla Roma: il bomber si offre gratis

La Roma è alla ricerca di un centravanti, questo calciatore ormai svincolato si sarebbe proposto con la speranza di giocare per Mourinho.

Come è noto da tempo, una delle priorità di mercato per la Roma riguarda sicuramente l’attacco. L’infortunio a lungo termine di Abraham e il momento delicato sotto porta di Belotti costringono la squadra giallorossa a cercare una nuova risorsa.

José Mourinho si aspetta un nuovo innesto entro la fine di luglio, magari in tempo per la seconda parte di ritiro che la Roma svolgerà come di consueto in Algarve. Ma al momento ancora non si segnalano trattative serrate o profili troppo vicini a sbarcare a Fiumicino.

Ecco perché, in questo momento di stand-by per il mercato in entrata, si fa strada un’ipotesi a sorpresa. Alla Roma si sarebbe proposto nelle ultime ore un centravanti che è attualmente svincolato, voglioso di rilanciarsi nel calcio che conta ma ancora senza alcuna proposta contrattuale concreta.

Il colombiano Morelos si propone ai giallorossi: la risposta di Mourinho

Secondo alcune recenti indiscrezioni sarebbe stato Alfredo Morelos a proporsi direttamente alla Roma. Si tratta dell’attaccante colombiano che da meno di un mese si è svincolato dai Glasgow Rangers per scadenza di contratto.

Classe ’96, divenuto un vero e proprio idolo nel campionato scozzese, Morelos non ha rinnovato il contratto con i Rangers nella speranza di trovare un ingaggio migliore. Ma al momento il calciatore nativo di Cereté non ha ancora firmato per nessuna squadra. Consapevole che la Roma sia attualmente alla caccia di una punta, si sarebbe proposto alla squadra di Mourinho attraverso i suoi procuratori.

Lo Special One però sembra apprezzare profili diversi da Morelos, che sicuramente è dotato di dinamismo, qualità e senso del gol. Ma ha caratteristiche forse meno portate per il gioco verticale e fisico della sua Roma. Infatti il colombiano è piuttosto brevilineo (è alto 1,77 m) e ha caratteristiche più da seconda punta che da centravanti tipico.

I preferiti della Roma e di Mourinho al momento continuano ad essere i due attaccanti più chiacchierati del mercato. Ovvero Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, ma i giallorossi sono ancora alle prese con trattative spinose per portare almeno uno dei due a Trigoria.

Lo spagnolo costa molto, visto che percepisce 6,5 milioni netti a stagione e l’Atletico Madrid chiede almeno 21 milioni di euro per cederlo. L’italiano, che tornerebbe volentieri a Roma, può spostarsi solo in prestito, ma il West Ham non ha ancora aperto a questa possibilità.