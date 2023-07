Calciomercato, incontro a sorpresa con l’agente: resta in Serie A

Il calciomercato di Serie A è molto attivo e potrebbe prevedere grandi colpi per le big di Serie A: incontro a sorpresa con l’agente.

Ci sono ancora molti calciatori che devono trovare la sistemazione giusta e non sono da escludere grandi sorprese nel giro di pochi giorni. Molte big sono alla ricerca dei calciatori giusti da inglobare nella rosa per renderla sempre più competitiva e pronta a grandi obiettivi nella prossima stagione. Ora anche le grandi del nostro campionato hanno deciso di accelerare e provare a chiudere colpi a sorpresa.

In Serie A potrebbe esserci ancora qualche cessione di lusso per le grandi che, intanto provano a muoversi in entrata con colpi di primo livello.

Calciomercato, accelerata decisiva: lascia il club

Il calciomercato di Serie A ormai è entrato nel vivo e a poco meno di un mese dall’inizio del campionato, molte società che iniziano a darsi battaglia per calciatori importanti. Non sono neppure da escludere cessioni di primo livello che riguardano i top club che, intanto, hanno deciso di cautelarsi con profili molto interessanti.

Tutti i club sono alla ricerca dei nomi migliori da regalare agli allenatori per far crescere la rosa e puntare a vincere nuovamente trofei e restare nelle zone nobili del campionato. Molti calciatori sono alla ricerca di nuove avventure e non sono da depennare colpi di altissimo rango in Serie A nelle prossime settimane.

Le ultime notizie di calciomercato che riguardano le big sono poco convincenti per gli allenatori che possono perdere calciatori importanti.

Calciomercato Napoli: incontro con l’agente a Dimaro

Il Napoli continua la ricerca dei calciatori migliori da regalare a Rudi Garcia. La vittoria dello Scudetto ha portato grande entusiasmo alla piazza azzurra che ha intenzione di continuare a vincere e restare sempre di più nella storia. Dopo l’addio di Spalletti, però, regna incertezza in ambito sportivo e De Laurentiis ha deciso di migliorare la rosa solo dopo aver ceduto alcuni calciatori.

Il Napoli è in ritiro a Dimaro, dove sta iniziando a prepararsi per la stagione 2023-24 che si preannuncia estremamente complicata. Ci sono le potenzialità di vincere nuovamente lo Scudetto ma non sarà facile migliorare la rosa.

In ritiro c’è stato un incontro in questi giorni con Mario Giuffredi, l’agente anche di Salvatore Esposito, centrocampista che piace da sempre al Napoli.

Napoli su Esposito: può arrivare al posto di Demme

Salvatore Esposito può diventare un nome per il centrocampo del Napoli in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista italiano ha fatto benissimo con lo Spezia e può trovare una nuova avventura importantissima sul suo cammino.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Esposito può diventare un target per il Napoli solo in caso di addio di Diego Demme. Il centrocampista classe 2000 potrebbe rappresentare un’ottima scelta, anche legata al futuro, e lo Spezia chiede 7 milioni per cederlo.