Lo sceicco arriva in Italia: incontro e acquisto del club

Il calcio italiano può accogliere per la prima volta uno sceicco come nuovo presidente del club: incontro e firma a giorni.

Il calcio italiano ha aperto le porte alle cessioni agli sceicchi. I fondi orientali hanno deciso di iniziare ad investire anche in Italia, così come hanno già iniziato a fare negli altri grandi Paesi del continente europeo. Il campionato ha attirato gli occhi dei magnati del Medio Oriente che ora sono pronti a investire anche in Italia.

Le proprietà del calcio nel nostro Paese sembrano aver fatto ormai il proprio corso e fondi cinesi, americani e medio orientali sono pronti a prelevare le società. I prossimi giorni saranno decisivi per il nuovo passaggio di mano.

Cessione del club agli sceicchi: le ultime

Ad oggi nel calcio italiano manca ancora qualche club gestito dagli sceicchi. In ogni campionato ci sono proprietari stranieri con ambizioni molto importanti che intendono presto scrivere nuove pagine di storia del nostro calcio.

Nelle prossime settimane ci sarà un incontro importante e forse decisivo per il passaggio di proprietà agli sceicchi. Non è da escludere, infatti, un ingresso di un magnate del Medio Oriente nel nostro calcio già nelle prossime settimane.

Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, diverse squadre potrebbero cambiare proprietà. Secondo le ultime notizie, il Novara è pronto alla cessione agli sceicchi.

Novara agli sceicchi: una percentuale già è stata ceduta

Il presidente del Novara, Massimo Ferranti, ha deciso di cedere il club e la novità è che il club azzurro passerà agli sceicchi. L’attuale numero uno dei piemontesi, ha agito sotto traccia e ora è pronto a chiudere l’affare per dare al club la chance di crescere ancora di più e provare a risalire in Serie A dopo molti anni.

Secondo quanto riferisce Numero Diez, la trattativa tra Novara e lo sceicco Al Tamini è in fase avanzata e nei prossimi giorni si potrebbe già provare a sciogliere gli ultimi nodi per definire gli accordi.

Le ultime notizie parlano di una stretta di mano già avvenuta per l’8% del club piemontese. Il Novara è passato allo sceicco Al Tamini per una piccola percentuale ma presto potrebbe esserci la chiusura definitiva dell’affare.

Novara allo sceicco Al Tamini: a settembre la chiusura

Il Novara passa allo sceicco Al Tamini solo per l’8% ma molto presto potrebbe esserci la chiusura definitiva dell’affare per il passaggio al 100% della società piemontese allo sceicco e sarebbe la prima proprietà araba in Italia.

A settembre, secondo Numero Diez, ci sarà l’incontro decisivo tra il presidente Ferranti e lo sceicco Al Tamini per l’acquisto al 100% del Novara allo sceicco. Il calcio italiano accoglierà, dunque, il primo patron del Medio Oriente e da quel momento si inizierà a pensare a progetti molto importanti.