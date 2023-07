Infortunio grave, si è rotto il crociato: campione costretto al ritiro

La stagione è appena incominciata, e con essa anche le brutte notizie per i tifosi e la squadra, visto e considerato quanto trapelato in questi primi giorni di ritiro. Stando a quanto raccontato, infatti, uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa, per leadership e qualità tecniche, non prenderà parte alla stagione con il club per un grave infortunio al ginocchio.

Per il campione si tratta addirittura della rottura del crociato anteriore, problema che senza ombra di dubbio avrà ripercussioni sul proseguo della sua carriera che, incredibilmente, nelle prossime ore potrebbe subire una svolta inaspettata.

A quanto pare, infatti, a fronte di questo grave infortunio, il giocatore potrebbe essere costretto a ritirarsi, perché consapevole di non poter tornare più completamente al 100%.

Infortunio al ginocchio: il campione salterà la prossima stagione, ma non solo

Brutte, anzi pessime notizie arrivano per il club in questi primi giorni di preparazione in vista della prossima stagione. In ritiro, l’allenatore ha potuto contare su gran parte della squadra al completo come mai successo prima d’ora, ma era tutto troppo bello per essere vero. Neanche il tempo di programmare al meglio il lavoro che le difficoltà del caso hanno iniziato subito ad incombere, visto che a neanche una settimana dall’inizio degli allenamenti un grave infortunio ha colpito la squadra.

Il giocatore più rappresentativo della squadra, il campione che tutti vorrebbero, è stato infatti costretto a lasciare i suoi compagni ed il ritiro per sottoporsi ad una serie di esami clinici i cui risultati hanno fatto letteralmente rabbrividire il mister ma anche, e forse soprattutto, i tifosi, che non vedevano l’ora di tornarlo a vedere all’opera. La situazione, per l’appunto, è però più complicata del previsto, e salvo recuperi dell’ultimo minuto il giocatore salterà sicuramente la prossima stagione a causa di questo infortunio, e forse non solo.

Stando infatti a quanto riportato da El Larguero della Cadena Ser, con la rottura del crociato anteriore sinistro rimediato nel corso dei primi allenamenti della settimana, David Silva potrebbe essere costretto a ritirarsi all’età di 38 anni, saltando così quella che sarebbe potuta essere la sua terza stagione alla Real Sociedad.

David Silva si è rotto il crociato: possibile ritiro, annuncio a giorni

Superare la rottura di un crociato all’età di 38 anni non è assolutamente semplice, soprattutto se manca davvero poco al proprio addio al calcio. Il fisico per l’ennesima volta in carriera ha tradito David Silva, che a questo punto potrebbe anticipare il suo ritiro ed appendere, già da ora, gli scarpini al chiodo.

Scenario più che plausibile a questo punto della faccenda, come confermato anche dalle voci che starebbero circolando dalla Spagna in queste ore, secondo le quali l’annuncio del ritiro di David Silva potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

David Silva ad un passo dal ritiro: aveva firmato il rinnovo con la Real Sociedad

Con l’infortunio al crociato David Silva sembrerebbe essere ad un passo dal ritiro. Oltre al danno anche la beffa per la Real Sociedad, che perderà dunque un leader in campo e nello spogliatoio, che solo a fine della passata stagione aveva rinnovato il suo contratto fino al giugno 2024.