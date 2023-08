Ultimatum a Maguire, pronto a sbarcare in Serie A: la notizia

La notizia arriva dall’Inghilterra sull’occasione Maguire con ultimatum che il calciatore avrebbe ricevuto, ormai disposto a salutare.

Disposto a salutare definitivamente il Manchester United, andando a scegliere una “via di fuga”, che potrebbe trovare ora in Serie A che è occasione vera e propria di calciomercato.

Togliendosi l’etichetta del centrale di difesa criticato, dopo le critiche che sono piovute anche dalla stessa tifoseria di Manchester, che non lo vuole più come capitano dello United, sarebbe pronto dunque a salutare l’Old Trafford per giocare altrove.

Serie A, Maguire riceve ultimatum e saluta il Manchester: occasione in Italia

L’occasione è ghiotta in Serie A, considerando quella che è la svalutazione del suo cartellino dopo che Maguire è risultato essere uno dei calciatori più pagati in qualità di difensore, in Premier League.

Ha rivoluzionato le cifre del calciomercato globale e adesso le cose sembrano cambiate, con Maguire che potrebbe salutare lo United andando verso al Serie A, lasciando dunque anche la Premier League.

Perché dall’Inghilterra fanno sapere che Maguire potrebbe salutare ad ogni costo, per non finire fuori rosa. L’intento del Manchester United è quello di rimpiazzarlo con un difensore di enorme livello, per provare a trovare un nuovo titolare. E, pur di farlo, potrebbe spingerlo al trasferimento in Serie A.

Calciomercato, quale destinazione per Maguire? Le ipotesi in Serie A

Dalla Gran Bretagna fanno sapere che ci sono possibilità di vedere Maguire in Serie A, ma solo con le condizioni del prestito. Secondo quelle che sono le notizie che arrivano dal Evening Standard, l’unico club ad oggi disposto a prendere Maguire sarebbe il West Ham che, in realtà, sta ancora trattando sulle cifre.

Il Manchester United starebbe offrendo il cartellino di Maguire anche in Italia, perché il contratto permetterebbe al giocatore di essere ceduto in prestito con opzione di riscatto. Ad oggi però Inter e Juventus hanno fatto muro, così come la Fiorentina che ha preso Mina – sempre dalla Premier – dall’Everton.

Ultime su Maguire: una sola possibilità, le cifre della cessione

La sola possibilità è quella di giocare per il West Ham, squadra campione in carica dell’ultima Conference League, ai danni della Fiorentina. Maguire arriverebbe agli Hammers per rilanciarsi, continuando ad essere un punto fermo della Nazionale inglese di Southgate che continua a trovarlo indispensabile per la sua formazione. Il valore di mercato di Maguire, ad oggi, non supererebbe i 20 milioni di euro. E il West Ham, per ora, ne offre dai 10 ai 15.