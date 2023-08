Calciomercato: Insigne torna in Europa per Spalletti, lo prende una big

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo il futuro di Lorenzo Insigne. C’è l’annuncio in merito al destino dell’ex capitano del Napoli.

Attualmente a Toronto, Lorenzo Insigne cerca una destinazione in Italia. La volontà del calciatore è quella di ritornare in Serie A. Una situazione non proprio facile a cause delle cifre in ballo. In Canada, infatti, il calciatore è uno dei più pagati della rosa del club americano. Strapparlo alla società della Major League SOccer non sarà facile anche se l’ex Napoli ha una forte malinconia dell’Italia e vorrebbe tornare al più presto in Serie A anche per tornare a giocare con la Nazionale italiana.

L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia spinge Lorenzo Insigne verso la Serie A o l’Europa. Il calciatore, attualmente a Toronto, è pronto a lasciare la Major League Soccer. In cuor suo culla ancora il sogno di ritornare a giocare con la maglia azzurra dell’Italia. Ecco la decisione del neo ct che conosce molto bene Lorenzo, avendolo allenato a Napoli. In questi giorni il commissario tecnico ha incontrato i suoi collaboratori e già studia le possibili convocazioni in vista del doppio impegno valido per le qualificazioni agli Europei del 2024.

Calciomercato: quale futuro per Insigne in Nazionale

Quale potrebbe essere la formazione dell’Italia di Luciano Spalletti? C’è l’annuncio da parte del quotidiano Repubblica che ha provato ad ipotizzare l’undici dell’ex allenatore del Napoli. L’obiettivo è quello di conquistare al più presto la qualificazione ai prossimi Europei. Ecco perché non ci saranno grandi stravolgimenti o rivoluzioni.

Le certezze sono: Donnarumma, Di Lorenzo e Dimarco. Il modulo sarà il 4-3-3 o 4-2-3-1, i suoi marchi di fabbrica. Come centrali difensivi avanzano le candidature di Bastoni e Scalvini con Casale subito dietro. Bonucci per il momento non sarà preso in considerazione anche a causa della sua situazione alla Juventus. Il difensore ha saltato tutto il ritiro ed è per questo motivo che non è al top della condizione. A centrocampo spazio per Barella, Tonali, Frattesi e Locatelli, mentre in cabina di regia ci sono Ricci, Fagioli e Rovella. In attacco: Berardi, Chiesa, Zaniolo e Zaccagni, mentre bomber centrale Retegui, Scamacca con Raspadori o Baldanzi come jolly sulla trequarti.

I veterani come Insigne, Immobile, Jorginho e Verratti sono a rischio. L’ex capitano del Napoli già con Mancini era stato fatto fuori dal nuovo corso. La sua decisione di trasferirsi in un campionato poco competitivo, come quello americano, aveva spinto il calciatore lontano dal progetto azzurro. Ecco perché l’arrivo di Spalletti sulla panchina dell’Italia potrebbe aprire le porte al ritorno in Europa di Insigne che è pronto a lasciare Toronto.