Improvviso inserimento dell’Atalanta: beffato il Milan

Il club orobico, che sta per cedere Duvàn Zapata alla Roma, potrebbe beffare i rossoneri per un altro colpo sul fronte offensivo

Sono legate da un filo invisibile che ne determina, ormai da qualche anno, i destini. Atalanta e Milan, che hanno iniziato i rispettivi campionati come meglio non avrebbero potuto – sono arrivate due vittorie esterne sui difficili campi di Sassuolo e Bologna – condividono molto più di quello che si possa pensare ad una prima analisi superficiale.

Fu proprio a Bergamo, il 22 dicembre del 2019, che prese forma il Milan di Pioli, quel giorno sconfitto addirittura per 5-0. Sempre al Gewiss Stadium però, l’anno successivo, i rossoneri staccarono matematicamente il pass per il ritorno in Champions League vincendo contro i nerazzurri all’ultima giornata. E sempre contro l’undici di Gasperini, sul finale della stagione 2021/22, arrivò a San Siro la vittoria che praticamente consegnò al Diavolo la quasi certezza dello Scudetto, poi suggellato in quel di Reggio Emilia al Mapei Stadium nell’ultima giornata.

Restando alla stretta attualità invece, in sede di calciomercato dal Milan all’Atalanta è passato un certo Charles De Ketelaere, oggetto misterioso a Milanello e subito in gol con la sua nuova maglia nella prima gara della stagione corrente. Gli intrecci di mercato tra i due club però, potrebbero non essere finiti qui.

Zapata addio, Gasperini prova a bruciare Pioli

Con l’attaccante colombiano Duvàn Zapata ormai sempre più vicino alla Roma – l’accordo dovrebbe chiudersi sulla base di 6 milioni più bonus, con un ingaggio di 3 milioni annui per il calciatore – l’Atalanta deve tornare sul mercato. A maggior ragione dopo l’infortunio, nella batteria degli avanti, di Touré.

L’esigenza di inserire un altro attaccante in rosa è prerogativa anche del Milan, che è pieno zeppo di esterni e trequartisti, ma che come bomber puri può contare ‘solo’ sul sempreverde Giroud, che però non è eterno, e su Lorenzo Colombo, forse ancora acerbo a certi livelli.

Il club di Via Aldo Rossi si è messo sulle tracce, tra gli altri, anche di Sardar Azmoun, centravanti iraniano del Bayer Leverkusen. Casualmente sull’ex Rubin Kazan e Zenit San Pietroburgo ha messo i suoi occhi anche Gian Piero Gasperini, che dopo il colpo Scamacca, letteralmente soffiato all’Inter quando ormai sembrava fatta per il suo arrivo alla Pinetina, ora vuole ripetere lo scherzetto anche al Milan.

La disponibilità economica del club bergamasco, che sta ancora sfruttando l’effetto Hojlund, potrebbe avere la meglio sulla strategia dei rossoneri, dalle cui casse sono appena usciti 5,5 milioni per il difensore Pellegrino.