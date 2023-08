Federazione: si dimette anche il Presidente, interviene la politica – UFFICIALE

C’è l’annuncio ufficiale da parte del Presidente: rivoluzione all’interno della Federazione. Si sblocca tutto anche grazie all’intervento della politica.

Mossa a sorpresa del Presidente che s’è dimesso dalla carica di numero uno del calcio nazionale. Ecco tutti i dettagli in merito a questa notizia che ha sconvolto e non poco il movimento calcistico. La decisione è maturata a seguito delle polemiche scaturite in queste ultime ore.

E’ di poco fa la notizia che ha portato il presidente della Federazione alle dimissioni. A seguito delle polemiche che l’hanno travolto in questi ultimi giorni, il numero uno ha deciso di lasciare l’incarico. Ecco svelati tutti i motivi che hanno spinto l’ex dirigente a rassegnare le dimissioni.

Federazione, ecco le dimissioni del presidente: adesso è ufficiale

Domani ci sarà l’annuncio ufficiale ma la notizia è stata già comunicata ai suoi collaboratori: c’è l’addio da parte del presidente della Federazione che non si occuperà più del calcio nazionale. Una decisione maturata in queste ultime ore a seguito dello scandalo suscitato dopo gli ultimi video e le foto che lo ritraggono in atteggiamenti “molesti” verso le calciatrici.

Travolto dalle polemiche, ha subito negli ultimi giorni delle pressioni istituzionali e politiche anche fuori dall’ambito sportivo. Ecco perché Luis Rubiales ha deciso di dimettersi da presidente della Federazione spagnola.

Federcalcio spagnola: il presidente Luis Rubiales s’è dimesso, i motivi

Le dimissioni del presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales arrivano a seguito delle polemiche sul bacio in bocca, non consensuale, con la calciatrice Jennifer Hermoso.Un atteggiamento molesto che non è piaciuto all’opinione pubblica spagnola che ha contestato il numero uno del calcio spagnolo che ha deciso quest’oggi di lasciare l’incarico. Alla base di questa decisione anche alcune polemiche sul suo conto relativi a rapporti con in affari con l’ex calciatore Gerard Piqué, e audio particolari contro squadre come Atletico Madrid, Siviglia o Villarreal.