In costume e occhiali da sole: lady Rugani è irresistibile

La bellissima Michela Persico regala spettacolo in vacanza insieme a Rugani. La moglie del calciatore della Juventus è irresistibile in costume

L’estate è iniziata da qualche settimana e i calciatori si stanno godendo le vacanze insieme alle proprie famiglie. Anche Daniele Rugani, in attesa di scoprire la sua nuova squadra, si sta godendo un po’ di relax con la bellissima Michela Persico. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2024 e i bianconeri vorrebbero cederlo.

La moglie dà spettacolo con le foto pubblicate sui social ed è irresistibile in costume. Lei, bergamasca come la sua amica Ludovica Pagani, è nel mondo dello sport come il marito. Infatti è una giornalista sportiva: studia Comunicazione e Lingue e si affaccia al mondo del lavoro grazie ad uno stage a TeleLombardia.

Ha lavorato anche a SportMediaset e proprio grazie alle sue esperienze professionali ha conosciuto Daniele Rugani. I due fanno coppia fissa dal 2016 e hanno anche un figlio, di nome Tommaso. La gravidanza non è stata semplice poiché, mentre era incinta, è risultata positiva al Covid nel 2020. Per fortuna della coppia è andato tutto per il verso giusto. Il suo profilo Instagram è molto seguito ed è una delle wags più amate soprattutto per la sua bellezza.

Michela Persico da urlo: foto in costume che lasciano a bocca aperta i fan

Michela Persico dà spettacolo in vacanza. La meravigliosa moglie di Rugani pubblica le foto in costume e con l’aumento delle temperature anche le sue foto diventano sempre più hot. L’ultima in costume ha fatto impazzire tutti. La modella e influencer ha pubblicato uno scatto in posa con un costume dorato che mette in risalto il suo meraviglioso lato A.

Fisico perfetto e una bellezza che lascia senza parole i tantissimi follower che hanno messo like e hanno commentato. La sua bellezza e il suo sorriso riescono a rapire tutti: di certo è così che ha fatto innamorare il suo Daniele!

A proposito di Rugani, è sicuramente un momento particolare della sua carriera. Il difensore della Juventus non sta vivendo stagioni semplici in maglia bianconera, mai centrale nel progetto bianconero ma con un ingaggio troppo alto per potersi accasare altrove.

Michela non lo lascia mai solo e anche quando è stato mandato in prestito al Cagliari, due anni fa, è stata al suo fianco. Fisico perfetto, bella da impazzire, anche grazie alle tante ore che passa in palestra: Michela trascorre buona parte del suo tempo ad allenarsi per prepararsi al meglio alla prove costume. Test ampiamente superato, a giudicare dalle foto che ha pubblicato in questi giorni!