Calciomercato, colpo Inter: arriva il nuovo bomber, è fatta

Ultime ore particolarmente intense quelle che sono state vissute in Viale Liberazione, anche perché l’Inter ha finalmente definito le trattative per l’arrivo del nuovo attaccante in questo calciomercato.

Dopo gli addii di Lukaku e Dzeko, complici anche le difficoltà economiche nelle quali si è ritrovato il Biscione, l’impressione era che Simone Inzaghi rischiasse di dover tirare avanti per tutta la stagione con i soli Thuram, Lautaro Martinez e Correa, ma a neanche una settimane dall’esordio in campionato Marotta è riuscito a regalare al suo allenatore un nuovo attaccante per l’appunto.

E’ dunque praticamente fatta per l’arrivo del bomber all’Inter, che è atteso a Milano già nelle prossime ore per svolgere il classico iter di visite mediche prima di firmare il suo contratto col club meneghino.

Calciomercato Inter, colpo in attacco: è fatta per il bomber

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che dopo tutte le difficoltà riscontrate sino ad adesso è finalmente riuscita a chiudere un’operazione importantissima che potrebbe non solo andare a rinforzare la rosa di Simone Inzaghi, ma anche stravolgere completamente -in positivo- gli equilibri all’interno dello spogliatoio nerazzurro.

Stando alle ultime notizie, infatti, nelle prime ore di questo pomeriggio l’Inter ha finalmente chiuso e definito la pratica per l’attaccante. Dopo un tira e molla durato diverse settimane, con un blitz repentino Marotta è riuscito a strappare l’accordo con il club detentore del cartellino del giocatore mantenendosi comunque alle cifre imposte da Zhang e soci. Un altro vero e proprio affare quello messo a segno dall’amministratore delegato dell’Inter, che piano piano starebbe accontentando le richieste di Simone Inzaghi in questo calciomercato.

Stando dunque a quanto riportato, fra gli altri, anche da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, il Biscione ha trovato l’intesa definitiva con il Bologna per il ritorno in nerazzurro di Marko Arnautovic, che nel suo piccolo ha spinto molto per tornare a vestire la maglia dell’Inter.

Arnautovic all’Inter, ‘Here we go’: le cifre dell’operazione

Arnautovic all’Inter, come direbbe Fabrizio Romano, è un ‘Here we go’. Nel pomeriggio, infatti, sarebbe stato raggiunto l’accordo definitivo fra il club nerazzurro ed il Bologna per il ritorno a Milano dell’austriaco in questo calciomercato.

Stando al noto giornalista italiano, le cifre di quest’operazione sono le stesse delle quali si è parlato in questi giorni. Al Bologna, infatti, andranno 10 milioni di euro, bonus inclusi, che il club romagnolo reinvestirà verosimilmente in un altro attaccante che, al momento, risponde al nome di Andrea Petagna.

Arnautovic atteso in serata a Milano: poi visite mediche e firma con l’Inter

Definita l’intensa definitiva fra i due club, Marko Arnautovic è ora atteso fra stasera e domani a Milano per le visite mediche e gli accertamenti di routine prime di firmare il suo -secondo- contratto con l’Inter. Più nello specifico, stando a quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante austriaco si legherà ai nerazzurri con un biennale da cifre da ufficializzare sino al 30 giugno 2026.