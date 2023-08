Juventus: quattro cessioni sbloccano il mercato, ecco il triplo colpo

Le cessioni sbloccano il calciomercato della Juventus: in questa settimana di Ferragosto, Giuntoli vuole chiudere tre colpi.

Ci sono delle novità in merito alla situazione di Romelu Lukaku. Al netto delle indiscrezioni relative all’interesse del Tottenham per Big Room, il calciatore continua ad aspettare la Juventus e nel frattempo si allena in solitaria a Londra in attesa di una soluzione definitiva che potrebbe arrivare molto presto. Giuntoli ha sfruttato questi mesi per sbloccare il mercato in uscito: è tutto pronto per l’addio di quattro esuberi che andranno a rimpolpare le casse dei bianconeri.

Settimana di Ferragosto ricca di sorprese per le società italiane. Saranno giornate intense per molti club, a lavoro per rinforzare la squadra in vista dell’inizio del campionato. Tra i più attivi, in questa fase di calciomercato, c’è sicuramente la Juventus con Giuntoli pronto a regalare ad Allegri almeno tre colpi. Sono uscite fuori nuove indiscrezioni sugli obiettivi dei bianconeri che oltre a Lukaku cercano un centrocampista ed un jolly offensivo: ecco nuovi aggiornamenti su questa situazione.

Calciomercato Juventus: Allegri si aspetta tre colpi

Nonostante le smentite di rito, con le parole rilasciate post Atalanta che chiudevano le porte al mercato in entrata, da qui al primo settembre Allegri si aspetta qualche rinforzo da Cristiano Giuntoli che dopo il suo arrivo alla Juventus ha lavorato soprattutto per il mercato in uscita.

Il dirigente ha sbloccato una serie di operazioni che devono essere ancora ufficializzate. E’ in dirittura la cessione di Zakaria al Monaco, che porterà nelle casse del club 20 milioni. In via di definizione anche l’operazione con la Lazio per Rovella e Pellegrini, un doppio affare tra prestito e obbligo di riscatto che supererà i 20 milioni. A questi vanno aggiunte le operazioni già concluse come Arhtur alla Fiorentina e De Winter al Genoa. Restano in uscita i giovani: Barrenechea, Miretti e Nicolussi Caviglia. Il primo è vicino al Frosinone, gli altri due sono obiettivi concreti della Salernitana.

Una volta ultimate le cessioni, la Juventus piazzerà tre colpi di spessore: nel mirino Lukaku, Berardi, Khéphren Thuram o Diarra.

Calciomercato Juventus: oltre a Lukaku l’obiettivo è un centrocampista. Poi il sogno resta Berardi

Idee chiare in casa Juventus: le priorità sono Lukaku e un centrocampista come Khéphren Thuram del Nizza o Diarra dello Strasburgo. Giuntoli è a lavoro per sbloccare queste due operazioni, sullo sfondo c’è sempre Berardi del Sassuolo. L’esterno potrebbe arrivare a fine mercato, come ciliegina sulla torta. L’operazione con i neroverdi potrebbe entrare nel vivo grazie agli inserimenti di qualche contropartita tecnica come Soulé. Ovviamente, servirà ancora un po’ di tempo: per il momento sono questi i piani della società con Giuntoli che ha fretta di chiudere soprattutto lo scambio con il Chelsea Vlahovic Lukaku che porterà anche 30-35 milioni in cassa.