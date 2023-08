Calciomercato Roma: l’attaccante arriva grazie a Neymar, i dettagli

La trattativa è entrata nel vivo: adesso si cerca la svolta che può arrivare grazie al trasferimento all’Al Hilal di Neymar: ecco tutti i dettagli sul calciomercato Roma.

L’approdo di Neymar in Arabia Saudita, all’Al Hilal, potrebbe incentivare la trattativa per l’arrivo alla Roma di un nuovo attaccante: ecco il nesso che collega il campione brasiliano alla società giallorossa che è alla spasmodica ricerca di un sostituto di Tammy Abraham.

Particolarmente attiva, in questa fase di calciomercato, la Roma che ha chiuso per la cessione al Rennes di Matic e l’arrivo di Paredes dal Psg che torna a vestire la maglia giallorossa. L’argentino è il sostituto del serbo che ha deciso di lasciare la Capitale e approdare in Francia. Dai francesi potrebbe arrivare anche un altro centrocampista, nel mirino c’è sempre Renato Sanches che a differenza dell’argentino arriverebbe a Roma con la formula del prestito secco, in stile Wijnaldum. L’ultima casella da completare riguarda l’attaccante: oltre a Zapata, i giallorossi vogliono chiudere anche per un altro bomber. Ecco tutte le novità in merito a questa trattativa che può sbloccarsi grazie alla cessione di Neymar in Arabia Saudita.

Calciomercato Roma: novità sull’attaccante, oltre a Zapata c’è un nuovo bomber

Tiago Pinto scatenato: il general manager dei giallorossi è pronto a regalare a Mourinho tre colpi di livello. E’ tutto definito per l’approdo a Roma di Paredes, Renato Sanches e Zapata. Oltre a questi giocatori per l’allenatore è prevista anche un’altra sorpresa, con l’attaccante che potrebbe arrivare grazie a Neymar.

L’idea della Roma è prendere due attaccanti in questa sessione estiva di calciomercato 2023. Nel mirino dei giallorossi oltre Zapata, che è sempre più vicino dopo l’ultimo contatto tra Tiago Pinto e l’Atalanta, c’è sempre il giovane brasiliano di proprietà del Santos.

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per l’arrivo alla Roma di Marcos Leonardo. C’è una novità che fa ben sperare i giallorossi: la cessione di Neymar favorisce l’addio del giovane talento, spiegati i motivi.

Calciomercato: Marcos Leonardo alla Roma, c’è la svolta

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal Brasile, dalla cessione di Neymar all’Al Hilal il Psg guadagnerà quasi 90 milioni di euro. Una parte di questi soldi andranno anche al Santos. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i brasiliani incasseranno da questa operazione di calciomercato 3,5 milioni di euro che saranno rinvestiti per l’arrivo al Santos di Morelos che si è appena svincolato dai Rangers. L’attaccante potrebbe essere il sostituto di Marcos Leonardo che a questo punto si avvicina sempre di più alla Roma. Mourinho attende fiducioso i suoi nuovi attaccanti: a fine mercato quella casella potrebbe avere facce nuove con Duvan Zapata dell’Atalanta e il giovane Marcos Leonardo del Santos.