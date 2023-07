Inter: nuova offerta, farà come Lukaku

Il calciomercato dell’Inter sta prendendo sempre una via ben precisa in vista della prossima stagione. La società ora dovrà fare i conti con la nuova offerta per scoprire come andrà a finire.

Vuole rinforzarsi la società nerazzurra per evitare di fallire nuovamente in campionato dopo la brutta stagione dello scorso anno in Serie A, dove ha chiuso a 18 punti dalla prima in classifica.

Per questo motivo si punterà su nuovi calciatori che possano fare la differenza e provare a condurre una stagione importante in vista del prossimo anno.

Calciomercato Inter: nuova offerta in arrivo

Situazione di stallo fino alle ultime ore per quanto riguarda il ruolo dell’attaccante, perché la società nerazzurra si è concentrata su altri obiettivi che sta chiudendo in maniera piuttosto rapida. Dopo il colpo di Cuadrado a zero, ora è il turno di Samardzic. In pochi giorni la società potrebbe aver risolto altri problemi, ma non sono gli unici. Perché il club nerazzurro dovrà provare a risolvere anche altre situazioni come quella che riguarda il portiere e l’attaccante.

Per la porta il nome più caldo è quello di Sommer, ma l’affare non si sbloccherà finché il Bayern Monaco non troverà prima un sostituto all’altezza visto che in quel ruolo ha già perso per lungo tempo Neuer che è infortunato. Per quanto riguarda l’attaccante, invece, il club è a lavoro e i dirigenti che si occupano di mercato stanno provando a portare avanti diverse trattative per chiudere il prima possibile.

Ci sono ora delle nuove notizie in merito al possibile trasferimento del giocatore. Perché c’è la sensazione che da un momento all’altro le cose possano definirsi con l’Inter che sta per andare ad acquistare il nuovo attaccante da consegnare a Simone Inzaghi.

Inter: Balogun l’obiettivo, c’è l’offerta

Tutti in casa Inter aspettavano il portiere e la punta e per questo ora la società è intenzionata ad accelerare. Per questo motivo c’è in programma la missione a Londra di Marotta, Ausilio e Baccin per provare ad acquistare Balogun dell’Arsenal.

Tutto pronto per definire l’affare, ora bisognerà capire se l’Arsenal accetterà l’offerta che vuole fare l’Inter per acquistare Balogun. Il club nerazzurro vuole presentare la stessa offerta fatta al Chelsea per Lukaku, si tratta di circa 35-40 milioni di euro compresi bonus. Si attende di capire quella che sarà la risposta del club londinese.

Inter: le alternative a Balogun

Ai dirigenti nerazzurri piace molto anche Jonathan David del Lille (che però costa 60 milioni), così come anche Scamacca che sta per lasciare il West Ham. Sono queste le alternative se non dovesse arrivare la firma di Balogun con l’Inter. Restano anche altri nomi interessanti che possono piacere alla società ma al momento più distanti.