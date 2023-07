Juventus: 60 milioni per Chiesa, cambiano i piani

L’offerta per Federico Chiesa era nell’aria e per questo motivo la Juventus ha voluto tutelarsi provando a cambiare i piani di mercato e cercando già un nome per il possibile sostituto.

Tanti i giocatori accostati alla società bianconera in quella zona di campo, tra cui altri profili interessanti giovani e italiani che potrebbero approdare in bianconero se le cose dovessero cambiare rispetto l’attuale rosa.

Al momento però è tutto in stand by per la Juventus che cerca di capire cosa potrebbe accadere in queste prossime settimane di mercato in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus: offerta per Chiesa

Nelle scorse settimane sono arrivate le offerte per Federico Chiesa dall’Arabia Saudita, quando il suo agente Fali Ramadani è stato contattato da emissari del fondo sovrano saudita Pif, che controlla le 4 principali squadre della Saudi Pro League: Al Ittihad, Al Hilal, Al Ahli e Al Nassr. Un’offerta da 20 milioni a stagione per tre anni, che fanno quindi 60 milioni totali di stipendio che però non si è sentito di accettare il giocatore.

La Juve avrebbe ascoltato le offerte per Chiesa, per valutare poi di far partire l’assalto a Zaniolo. Ma niente da fare, cambiano ancora i piani dopo che il giocatore ha rifiutato l’Arabia Saudita per restare alla Juventus. Il suo obiettivo è quello di tornare grande in Italia per rilanciarsi in vista del prossimo Europeo.

Perché nell’estate del 2024, dopo questa stagione che sta per iniziare, ci saranno gli Europei 2024 dove l’Italia ha voglia di riscattarsi dopo non aver partecipato allo scorso Mondiale. Chiesa vuole essere anche lui uno dei protagonisti lì.

Juventus: la risposta di Chiesa all’Arabia Saudita

Niente da fare però. Nonostante l’importante offerta economica arrivata a Federico Chiesa il giocatore non ha voluto accettare l’Arabia Saudita pur di restare alla Juventus. L’esterno d’attacco italiano ha le idee piuttosto chiare in vista del prossimo anno e ha voglia di riscattarsi dopo gli infortuni e le prestazioni deludenti che sono arrivate.

Chiesa ha voglia di restare alla Juve e non sembra che le cose cambieranno in vista di queste prossime settimane. L’ultimo mese di mercato non dovrebbe incidere sul futuro del giocatore che ha le idee chiare su cosa fare per ritrovare l’amore dei tifosi e la piena fiducia della società.

Juve: Chiesa ha voglia di riscatto

Troppi alti e bassi per Chiesa che ora vuole provare a riprendersi la Juve come in alcuni momenti degli ultimi anni, quando è stato in campo uno dei leader e trascinatori della squadra bianconera. Il giocatore ha voglia di restare e aumentare il giro delle sue prestazioni così come quello dei suoi numeri di gol e assist decisivi per gli obiettivi della squadra.