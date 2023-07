Calciomercato Inter: altro big in Arabia Saudita, i dettagli

Ci sono delle novità relative all’approdo in Arabia Saudita del calciatore dell’Inter. Nuova plusvalenze per i neroazzurri, ecco cosa sta succedendo.

Si muove, soprattutto in uscita, il calciomercato dell’Inter. I neroazzurri dopo gli addii di D’Ambrosio e Handanovic a zero, hanno salutato anche Brozovic e Onana oltre che Lukaku che non è stato preso dal Chelsea visto che s’è promesso alla Juventus. Una situazione non facile con Marotta che, adesso, è pronto a cedere un nuovo giocatore in Arabia Saudita: ecco tutti i dettagli sull’affare.

Mercato oculato da parte dell’Inter che deve fare i conti con il bilancio. Ecco perché la società ha deciso di investire su Cuadrado, arrivato a parametro zero dalla Juventus. I neroazzurri stanno lavorando per chiudere una serie di operazioni, non troppo onerose, per rinforzare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter: lo stanno mandando in Arabia Saudita

Ci sono delle novità riguardo la cessione del calciatore dell’Inter che è finito nel mirino di alcune società dell’Arabia Saudita. Ancora una volta, la Saudi Pro League è pronta ad accogliere un nuovo calciatore neroazzurro. L’affare può concludersi nelle prossime settimane, per buona pace di Beppe Marotta che dovrà sostituire al meglio tutti questi addii.

Il dirigente ha necessità di vendere e fare plusvalenze. A dimostrazione di ciò le cessioni di Brozovic e Onana che hanno portato tanti soldi nelle casse neroazzurre. Tra un po’ arriverà anche il momento di acquistare, la società dopo Frattesi, Thuram e Cuadrado dovrà prendere un’altra prima punta. Intanto, arrivano delle novità di mercato riguardo l’addio del calciatore neroazzurro che potrebbe salutare Milano per andare in Arabia Saudita.

Nelle ultime ore è uscita fuori un’altra situazione che potrebbe portare ad un nuovo addio. Ecco tutti i dettagli riguardo questa trattativa di calciomercato con i neroazzurri che hanno già dato il loro assenso per la definizione di questo affare che potrà concludersi già nelle prossime settimane.

Correa in Arabia Saudita: ultime notizie di calciomercato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate da Sportitalia, c’è l’apertura di Joaquin Correa che è pronto a lasciare l’Inter per andare in Arabia Saudita. Il calciatore argentino è uno dei primi nomi sulla lista dei partenti per questo calciomercato estivo 2023. Marotta ha voglia di rivoluzionare il reparto offensivo e dopo Dzeko e Lukaku anche Correa potrebbe salutare.

Rivoluzione Inter, cambia l’attacco: in uscita anche Correa

Marotta è pronto a fare piazza pulita: dopo Dzeko, il mancato acquisto di Lukaku, un altro pezzo dell’attacco dell’Inter è pronto a dire addio. Si tratta di Correa che è finito nel mirino di alcuni club dell‘Arabia Saudita. Il calciatore ha dato disponibilità per valutare eventuali proposte provenienti dalla Saudi Pro League. Si attendono nuovi aggiornamenti su questo affare con l’Inter che dovrà fissare anche il prezzo per cedere l’argentino.