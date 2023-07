Calciomercato: niente Lazio, Berardi ha scelto un’altra big

Nuovo addio in casa Sassuolo, dopo Frattesi saluta anche Berardi. C’è l’annuncio in merito al destino del capitano dei neroverdi che è pronto a cambiare maglia in questa sessione estiva di calciomercato.

Non si placano le voci attorno al futuro di Mimmo Berardi che è pronto al grande salto. Il calciatore ha già comunicato al suo agente l’intenzione di cambiare squadra nel corso di questo sessione estiva di calciomercato. Il Sassuolo ha già fissato il prezzo e spera di incassare da questa cessione almeno 25 milioni di euro. Ad oggi la Lazio è più defilata, un’altra big s’è fatta sotto per prenderlo.

Ci sono nuove indiscrezioni in merito al destino di Berardi che sta valutando il suo futuro a Sassuolo. L’attaccante non ha chiuso le porte alla cessione, che potrebbe concretizzarsi anche a fine mercato. Intanto, la Lazio in questo momento è più defilata: i biancocelesti hanno deciso di valutare altri profili per l’attacco. Ecco perché un’altra big potrebbe soffiare il calciatore al club di Lotito.

Calciomercato Lazio: sfuma Berardi? C’è un’altra big su di lui

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Lazio rischia di perdere in maniera definitiva Domenico Berardi. L’esterno è uno dei nomi che Sarri ha fatto a Lotito per questo calciomercato estivo 2023. Il tecnico ha chiesto al suo presidente innesti di spessore, soprattutto in attacco.

La Lazio, che la prossima stagione sarà protagonista in Champions League, dovrà attivarsi se vuole realmente puntare su Berardi. Nelle ultime ore un’altra big è tornata sotto per l’esterno che è intenzionato a lasciare Sassuolo.

Come riportato da Sky Sport, la Juventus potrebbe farsi viva per prendere Berardi. I dirigenti e l’allenatore ne hanno parlato a lungo nel corso di una lunga riunione in cui ha preso parte anche Magnanelli. L’ex capitano dei neroverdi, che è appena diventato collaboratore tecnico di Allegri, ha elogiato il suo ex compagno di squadra. Il report è stato positivo e pare abbia convinto anche la stessa dirigenza bianconera con Giuntoli che potrebbe tornare alla carica per portare alla Juventus Berardi in questo calciomercato estivo 2023.

Berardi alla Juventus, ultime notizie di calciomercat

La Juventus non ha mollato la pista che porta a Domenico Berardi. Il calciatore è pronto a lasciare i neroverdi nel corso di questa sessione di calciomercato. Valutazioni in corso da parte dei bianconeri che sono pronti a valutare l’eventuale ingaggio del calciatore che può lasciare Sassuolo per almeno 25 milioni di euro.