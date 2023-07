Calciomercato: finalmente Scamacca, sta tornando in Serie A

C’è la svolta per il ritorno in Serie A di Scamacca. Ecco tutti i dettagli riguardo la trattativa per il rientro in Italia del calciatore.

Calciomercato nel vivo. E’ tutto pronto per il valzer dei bomber: nel giro d’affari può rientrare anche Gianluca Scamacca che resta un obiettivo concreto della big che ha messo il giocatore nella propria lista della spesa. Il calciatore ha già dato il suo ok a questa trattativa, la sua intenzione è tornare nel campionato italiano.

Dopo una stagione travagliata, conclusa comunque con la vittoria della Conference League, il West Ham si prepara a cedere Scamacca che ha voglia di ritornare nel campionato italiano. L’ex Sassuolo ha già dato mandato al suo entourage di trovare una sistemazione in Serie A. Ecco le ultimissime notizie riguardo questo affare di mercato che può entrare nel vivo già nei prossimi giorni.

Calciomercato: stanno prendendo Scamacca

Gianluca Scamacca vuole la Serie A. Il suo obiettivo è tornare protagonista nel campionato italiano. Ad un anno di distanza dall’addio da Sassuolo, e l’approdo al West Ham, il calciatore è pronto riconquistare l’Italia con i suoi agenti che sono a lavoro per accontentare il ragazzo. Non sarà facile trovare l’accordo con il club inglese, che vuole rientrare nell’investimento fatto la scorsa stagione per il calciatore.

La voglia di Scamacca, di tornare in Serie A, potrebbe prevalere su tutto. La sua intenzione è conquistare anche un posto nella Nazionale italiana, che nel 2024 lotterà per partecipare ai prossimi Europei. Ecco perché la sua intenzione è trovare un club che possa dargli fiducia e spazio. Nelle ultime ore è uscita fuori nuovamente la notizia relativa all’interesse della Roma per Scamacca.

Il giocatore ha già dato il suo assenso per chiudere l’operazione: cosa manca, adesso, per Scamacca alla Roma?

Scamacca alla Roma: nuovi aggiornamenti sulla trattativa di calciomercato

Nella lista di Tiago Pinto c’è anche il nome dell’attaccante classe 1999 che è in cerca di una sistemazione, dopo la pessima stagione al West Ham. La Roma è una destinazione gradita a Scamacca, che tornerebbe in giallorosso dopo anni di distanza. Il club attende una risposta dalla proprietà: i Friedkin dovranno liberare nuovi fondi per consentire al general manager di chiudere per almeno un attaccante. Sullo sfondo c’è anche Morata, che resta l’obiettivo numero uno di Mourinho anche se la concorrenza per lo spagnolo è davvero alta. Ecco perché, nelle ultime ore, avanza anche la pista Scamacca.

Calciomercato: Scamacca alla Roma, la modalità d’acquisto

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sportitalia, oltre a Morata la Roma continua a monitorare anche la situazione di Gianluca Scamacca. L’attaccante, che ha già detto sì ai giallorossi, è un obiettivo di Tiago Pinto che mantiene vivi i contatti con il West Ham per il calciatore. La formula che più aggrada è il prestito con diritto di riscatto: si attende il via libera degli inglesi che stanno ancora valutando la situazione. Gli Hammers non vogliono disperdere l’investimento fatto l’anno scorso.