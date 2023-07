Serie A, preso il “nuovo” Icardi: il presidente conferma tutto

La Serie A è sicuramente uno dei campionati più attivi in questo calciomercato, anche perché nel corso di queste settimane molti club italiani hanno chiuso diversi colpi interessanti in entrata in vista della prossima stagione.

L’ultimo è stato confermato oggi addirittura dal presidente stesso della squadra, che con grande orgoglio ha difatti annunciato l’ingaggio del “nuovo” Icardi. L’attaccante si trasferisce dunque in Serie A per diventare protagonista con la big, che tanto ha investito e lavorato su di lui, dato che l’esborso economico è stato importante.

Ora ci sarà da capire solo come si ambienterà al campionato italiano, ma per quanto fatto vedere in carriera l’impressione è che non ci metterà molto. Con questo acquisto, dunque, potremmo dire che il club ha finalmente completato il tanto discusso e criticato reparto offensivo.

Calciomercato, colpo in attacco per la big: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata di una big di Serie A che ha da poco messo a segno un colpo importantissimo in attacco. In una trattativa flash, infatti, il club è riuscito a chiudere per l’arrivo in Italia del “nuovo” Icardi, indicato essere dalla dirigenza e da tutta l’area tecnica il profilo ideale al quale affidare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Come detto il tutto si è evoluto molto velocemente, anche perché sin da subito c’è stata affinità fra la squadra ed il giocatore, al punto che le parti in causa hanno spinto talmente tanto da riuscire a far raggiugnere in un niente l’accordo fra i due club. Ora ci sono da limare gli ultimi aspetti burocratici di questo trasferimento, ma oramai ci siamo, come confermato anche dalle parole del presidente della squadra, che con molto orgoglio ha annunciato l’arrivo dell’attaccante.

Ai microfoni de Il Messaggero, infatti, Claudio Lotito non ha fatto altro che confermare quanto poche ore prima aveva già fatto trapelare TyC Sports, ovvero che la Lazio ha raggiunto l’accordo col New York City per il trasferimento di Taty Castellanos in Serie A in questo calciomercato. Classe ’98, nell’ultima stagione l’argentino ha giocato in prestito al Girona.

Lazio, arriva Castellanos: cifre e dettagli dell’operazione

La Lazio ha trovato il suo attaccante, si tratta di Taty Castellanos, argentino classe ’98 oramai ex New York City. Alla ricerca di un vice Immobile, il club biancoceleste non ha perso tempo ed ha lavorato in maniera repentina per trovare subito l’accordo col club di MLS per accontentare -finalmente- Maurizio Sarri.

Il tutto si è sviluppato velocemente, nella notte, con la Lazio che ha strappato il sì del New York City sulla base di un’operazione da circa 15 milioni di euro più bonus. Atteso in Italia settimana prossima, Catellanos firmerà col club biancoceleste un contratto sino al giugno 2028.

Calciomercato Lazio: Castellanos sarà il vice Immobile

Il tanto bramato e ricercato vice Immobile è finalmente realtà, e risponde al nome di Taty Castellanos, occhio però a sottovalutare l’attaccante argentino, che tanto bene ha fatto in Spagna con la maglia del Girona. Qualora entrasse nelle grazie di Sarri, infatti, complice anche l’età di Immobile che avanza e le sirene -incessanti- dell’Arabia, l’oramai ex NY City potrebbe ritagliarsi a piccoli passi anche un posto da titolare nella formazione della Lazio.