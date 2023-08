Calciomercato Inter: Correa sta andando via, bloccato il sostituto

Calciomercato in fermento in casa Inter: dopo il colpo Pavard, Marotta blocca anche un nuovo attaccante. Arriverà dopo l’addio di Correa.

Prosegue la rivoluzione in casa Inter: è ad un passo dall’addio Joaquin Correa che è pronto a salutare l’Italia nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. L’argentino è nel mirino di numerose società. Intanto, la dirigenza nerazzurra ha già bloccato il sostituto: ecco chi arriverà al posto dell’ex Lazio.

Arrivato all’Inter dalla Lazio per 30 milioni di euro, Correa non ha mai trovato la giusta continuità a causa anche dei tanti infortuni che hanno compromesso la sua esperienza in nerazzurro. L’argentino ha totalizzato ben 77 partite realizzando 10 gol e 5 assist. Numeri al di sotto delle aspettative che hanno spinto la società a fare delle riflessioni riguardo il suo futuro. Ecco perché Marotta è pronto a privarsi anche di Correa nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. L’attaccante è sul piede di partenza: svelato il nome del sostituto dell’attaccante argentino. C’è già stato un primo contatto, può arrivare a parametro zero.

Calciomercato Inter: addio Correa, ecco chi arriva

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, ci sono numerosi club sulle tracce di Joaquin Correa che resta in uscita dall’Inter. Nelle ultime ore è arrivata una proposta importante da parte di un club francese che ha manifestato un grande interesse nei confronti dell’ex Lazio.

L’Inter attende l’offerta giusta e intanto s’è già cautelata bloccando il sostituto di Correa. Si tratta di una vecchia conoscenza che potrebbe tornare in nerazzurro.

A sorpresa, potrebbe delinearsi nei prossimi giorni il trasferimento di Correa al Marsiglia e il ritorno all’Inter di Alexis Sanchez.

Correa al Marsiglia: le ultime di calciomercato

Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è concreto l’interesse dell’Olympique Marsiglia per Joaquin Correa. Ci sono stati dei sondaggi da parte dei francesi che hanno chiesto informazioni all’agente del ragazzo che ha ricevuto una proposta anche da parte del Cagliari. L’attaccante non ha aperto a questa destinazione, preferirebbe altre mete ma la situazione è in divenire e potrebbe cambiare nelle prossime ore. Sulle tracce di Correa ci sono anche Lille e Lipsia. Intanto, in caso di partenza del sudamericano, potrebbe concretizzarsi il ritorno all’Inter di Sanchez che sta aspettando solo il via libera di Marotta. Il cileno ha già un accordo di massima con la società nerazzurra e sarebbe disposto a vestire nuovamente la maglia dell’Inter. Per concretizzare questo affare servirà solo l’addio di Correa che potrebbe arrivare in questi ultimi giorni di calciomercato. Per il cileno si tratterebbe di un acquisto a parametro zero, visto che è attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza a Marsiglia.