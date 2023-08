Calciomercato Juventus, si sblocca la cessione: assalto a Lukaku

C’è una novità sul trasferimento di Lukaku alla Juventus: c’è un nuovo indizio su questo affare che può sbloccarsi grazie ad una cessione.

Riflessioni in corso in casa Juventus: la sensazione è che il club bianconero stia valutando seriamente l’ingaggio di Lukaku anche con la permanenza di Dusan Vlahovic. A favorire la trattativa, può essere la cessione di un altro giocatore che è finito fuori dal progetto tecnico dei bianconeri.

Si avvicina la fine del calciomercato estivo 2023. Le società sono a lavoro per piazzare gli ultimi colpi. Tra i club più attivi la Juventus con Giuntoli pronto a regalare a Max Allegri Romelu Lukaku. Il dirigente dopo il suo arrivo in bianconero ha messo a segno solo un paio di cessioni che hanno rimpolpato le casse della società. Alla casella degli arrivi sono Weah e Facundo Gonzalez. Ecco perché i tifosi si aspettano un regalo, un colpo da novanta che potrebbe arrivare in questi ultimi giorni di calciomercato. Resta viva la speranza per arrivare a Romelu Lukaku: la novità di quest’oggi è che l’affare può andare in porto a prescindere da Dusan Vlahovic. Ecco la strategia del club.

Lukaku alla Juventus, c’è una novità: le ultime notizie

Quando arriva Lukaku alla Juventus? La telenovela dell’estate è destinata a continuare ancora per un po’ di tempo. Il belga si allena a parte a Londra, insieme all’Under 21, e aspetta una chiamata da Torino. Intanto, la società bianconera è a lavoro per sbloccare altre cessioni che potrebbero favorire l’arrivo alla Juventus di Lukaku.

La sensazione di queste ultime ore è che l’affare con il Chelsea potrebbe andare in porto a prescindere da Vlahovic. Una convivenza forzata, dunque, tra Big Rom e l’ex Fiorentina con Allegri pronto a gestire le forze di entrambi in vista di questa stagione che si preannuncia davvero entusiasmante per i bianconeri protagonista di una partenza sprint con il 3 a 0 in trasferta ad Udine.

Adesso un’altra cessione può aiutare la Juventus ad acquistare dal Chelsea Lukaku e tenere Dusan Vlahovic. Il calciatore sul piede di partenza è Moise Kean che ha ricevuto due proposte importanti.

Calciomercato Juventus: su Kean Roma e Fulham

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate dal Daily Mail, sulle tracce di Moise Kean c’è il Fulham che è alla ricerca di un attaccante dopo l’addio di Mitrovic. La Juventus ha aperto alla cessione del classe 2000 che può lasciare i bianconeri per almeno 40 milioni di euro. E’ questa, infatti, la valutazioni dei dirigenti che con questi soldi potrebbe portare alla Juventus Lukaku che resta il sogno di mercato di Max Allegri. Sullo sfondo, per Moise Kean, l’ipotesi Roma anche se in questo caso cambierebbero le condizioni visto che il club giallorosso sarebbe disposto a prendere l’italiano sono in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto.