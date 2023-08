Genoa, colpo dalla Juventus: trattativa ai dettagli

Gilardino può festeggiare: trattativa ormai chiusa con la Juve, nuovo nome e grande rinforzo per il Genoa.

“Dobbiamo colmare il gap con la Serie A”. Alberto Gilardino non si nasconde, e a precisa domanda ha colto l’occasione per lanciare un messaggio al club. Niente polemiche, del resto l’innesto di Retegui è un grande colpo da parte del Grifone, ma è anche vero che da solo non basta.

Ecco quindi che a Genova, sponda rossoblu, accelerano per trovare una serie di elementi in grado di far fare il salto di qualità alla squadra. La chiacchierata con la Fiorentina per Christian Kouamé non ha al momento avvicinato le parti, ma la sensazione è che i possibili innesti di Beltran e Nzola daranno poi il via libera all’approdo dell’attaccante il Liguria. La trattativa per l’esterno offensivo viola però non è l’unica.

Da Genova bussano con forza in casa Juve per due calciatori e la possibilità che il doppio colpo possa concretizzarsi non è remota ma dipenderà da due fattori. Un nome su tutti stuzzica infatti Gilardino, e Marco Ottolini avrebbe intensificato i contatti ottenendo il sì. La formula sembra convincere le parti, e il calciatore avrebbe già accettato la proposta di quello che sembra ormai essere a tutti gli effetti il suo nuovo club.

Genoa, fatta per un calciatore bianconero: si tenta il bis

Le parti si sarebbero lasciate con un sì e con un forse. La Juve ha infatti dato l’ok alla cessione di un calciatore e rimandato i discorsi per un altro elemento in attesa di approfondire i colloqui con Max Allegri.

Per Koni De Winter si aprono quindi le porte del club rossoblu dopo una trattativa in cui Ottolini è riuscito ad anticipare altri illustri colleghi. La fumata bianca sarebbe arrivata da poco, e resta solo da decidere se la Juve opterà per il prestito mantenendo il controllo sul calciatore oppure incasserà una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Dal Genoa non sembrano esserci problemi ad accettare entrambe le soluzioni, e intanto hanno chiesto informazioni anche su Fabio Miretti. Un prestito per il centrocampista sarebbe una soluzione che consentirebbe alla Juve di accelerare la crescita del calciatore, ma tutto dipenderà da Allegri. E anche da Giuntoli. Le difficoltà nel portare a Torino un centrocampista in grado di garantire qualità stanno spingendo Allegri a chiedere al club di bloccare le uscite. Solo un nuovo arrivo potrebbe quindi dare il via libera alla cessione di Miretti, che non rifiuterebbe il Genoa, ora in attesa di un possibile doppio colpo.