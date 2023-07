Keylor Navas in Serie A: dalla Spagna rivelano la destinazione

Niente Napoli dopo i rumors di calciomercato che hanno accostato fortemente Keylor Navas al campionato italiano.

C’è un altro club in Serie A pronto ad affidargli la titolarità tra i pali, svelata la destinazione a sorpresa dalla Spagna che riguarda il portiere costaricano, a caccia di una nuova avventura dopo la breve parentesi vissuta in Premier League.

Non è né al Paris Saint-Germain, né continuando in un altro club di Premier League che vivrà il suo futuro, Keylor Navas. Quello che resta uno dei portieri più importanti del panorama globale europeo, fatto fuori dalla concorrenza solo a causa della presenza ingombrante di Gigio Donnarumma al PSG, è un obiettivo di calciomercato in Serie A.

Calciomercato, Keylor Navas in Serie A: la destinazione

Sono diversi i movimenti legati ai portieri, in Serie A e c’è il nome di Keylor Navas che dalla Spagna fa da protagonista per il calciomercato che riguarda l’approdo in Italia.

Perché dopo quanto già era successo nella passata stagione, con l’arrivo di Navas tra le idee del Napoli, può replicarsi il tutto – ma questa volta con esito diverso – per un club rivale dei partenopei.

Come fanno sapere dalla Spagna, Keylor Navas può diventare il nuovo portiere dell’Inter. Il club nerazzurro, separatosi da André Onana, è a caccia di un nuovo estremo difensore per i pali da difendere a San Siro. E con la possibilità di essere il titolare sia per il campionato di Serie A che per la Champions League, l’idea Keylor Navas è concreta per l’Inter.

Mercato Inter, colpo Keylor Navas: l’annuncio dalla Spagna

Secondo quanto riferiscono i colleghi di Fichajes.net, che svelano le ultime notizie sul futuro di Keylor Navas, tra le ipotesi sarebbe spuntata nuovamente la Serie A.

A prendere Keylor Navas potrebbe essere l’Inter che, a caccia di un portiere di elevato spessore tecnico e d’esperienza, potrebbe vedere appunto il numero uno costaricano che si separerà così ufficialmente dal PSG, che punterà su altre scelte per la porta, in qualità di vice-Donnarumma.

Ultime Inter, Navas più di Sommer: la scelta di Marotta

Nei giorni scorsi si erano alimentate le voci su Sommer come nuovo portiere dell’Inter. Ma, stando a quanto riferiscono oggi dalla Spagna, Keylor Navas sarebbe la scelta numero uno per il futuro dell’Inter. Dal PSG arriverebbe con una buonuscita per risparmiare sul suo ingaggio, da parte del club parigino, per poi doversi accordare con l’Inter a costo zero. L’unico ostacolo, non da sottovalutare, è quello legato all’elevatissimo ingaggio che chiederà al club interista.