Calciomercato, maxi operazione in Serie A: arriva subito Samardzic

La Serie A sta regalando i primi colpi da sogno: arriva subito il talento dell’Udinese Samardzic, maxi-operazione da applausi

Questa sessione di calciomercato estiva è diventata molto complicata a causa delle sirene provenienti dall’Arabia Saudita. Tanti big hanno preferito di volare altrove lasciando l’Europa per provare a firmare ricchi contratti, come ha fatto proprio il centrocampista serbo Milinkovic-Savic. Ora i club di Serie A cercheranno di imbastire trattative interessanti in vista della prossima stagione: maxi-operazione da sogno.

Il nome caldo per le big d’Italia è quello del centrocampista serbo classe 2002, Lazar Samardzic, che è cresciuto in maniera esponenziale ad Udine in maglia bianconera. Proprio la dirigenza friulana ha puntato su di lui per mettere in risalto i suoi punti di forza e lavorando di pari passo sui miglioramenti. Da una parte l’Udinese vorrebbe blindarlo per un’altra stagione, ma la sua volontà resta quella di sposare un progetto avvincente già dal prossimo anno.

Tante big italiane ed europee si sono mosse bussando alla porta della società friulana: una maxi-operazione da mettere in piede per accontentare tutti. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti per il futuro del talento serbo, protagonista di una stagione che gli ha permesso di fare la svolta decisiva per il prosieguo della sua carriera.

Calciomercato, chiusura immediata: maxi-affare in Serie A

Saranno giorni infuocati anche per le numerose trattative in Serie A. I top club d’Italia sono molto attivi per ultimare gli affari portati avanti da tempo: l’Inter cercherà così di regalare altri innesti di qualità a Simone Inzaghi.

Come svelato dal Messaggero Veneto, Udinese e Inter potrebbero imbastire una maxi-operazione per accontentare tutte le parti coinvolte. Da una parte i nerazzurri sarebbero pronti a chiudere il doppio colpo in entrata con Samardzic e Beto coinvolgendo il giovane centrocampista nerazzurro Fabbian, autore del primo gol in amichevole della compagine di Simone Inzaghi. Nell’ultima stagione il prodotto del settore giovanile milanese si è messo in mostra in Serie B con la maglia della Reggina per poi farsi trovare pronto per il ritiro estivo.

Un incastro decisivo visto gli interessamenti del Milan per Beto: Gino Pozzo non vuole svenderlo fissando il prezzo a quota 25 milioni di euro. Anche sul gioiello dell’Udinese classe 2002 ci sarebbe la fila con il Napoli sempre molto interessato a lui in caso di partenza di Zielinski.