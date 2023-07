Inter: Lautaro Martinez annuncia l’addio, ha deciso la data

Lautaro Martinez è considerato uno dei veri pilastri in casa Inter ormai. Il giocatore nerazzurro indosserà la fascia da capitano dopo i grandi addii di questa stagione.

E’ arrivata nelle ultime ore l’ufficialità che l’argentino indosserà la fascia da capitano dei nerazzurri per la prossima stagione e il futuro. Perché il talento ora è sempre più al centro del progetto di questa squadra.

Segnali importanti che arrivano anche dal mercato per l’Inter vista questa situazione di Lautaro ora sempre di più al centro delle voci che possono spingerlo ad andare via nel giro dei prossimi anni.

Inter: cessione Lautaro Martinez, le ultime

Non sono stati mesi facili gli ultimi vissuti dall’Inter e dai suoi giocatori, che ancora si portano dentro e lo faranno per sempre, una finale di Champions League giocata forte e a viso alto. L’amarezza però resta per Lautaro Martinez e compagni, tanto che alcuni giocatori hanno preferito dire addio per svoltare e cambiare provando anche a mettere da parte quanto accaduto nella partita dello scorso finale di stagione.

Si è parlato tanto anche di quello che sarebbe stato il futuro di Lautaro Martinez che da anni ormai è corteggiato dai migliori club al mondo che lo vorrebbero nel proprio attacco. Non credo che sia facile trovare un legame forte come quello tra l’argentino e l’Inter in giro al momento, perché non c’è stata mai nessuna pressione nei confronti del club da parte del giocatore e viceversa.

Il desiderio di Lautaro Martinez è quello di provare a vincere sempre più cose importanti con l’Inter in vista del futuro. Contratto fino al 2026 del giocatore in vista di quelle che possono essere le distrazioni del mercato nei prossimi anni. Ci sono aggiornamenti ora per quella che può essere la sua scelta.

Inter: Lautaro Martinez svela il futuro

Sembra avere già dei piani chiari Lautaro Martinez che a La Gazzetta dello Sport ha raccontato il suo desiderio che vuole provare a raggiungere con l’Inter: vincere la Champions League e farlo con la fascia da capitano sul braccio. E’ solo dopo questo traguardo che potrebbe pensare di dire addio dai colori nerazzurri.

Lukaku Inter: arriva il messaggio di Lautaro

Senza giri di parole è arrivato il commento di Lautaro Martinez nei confronti di Lukaku, quello che è stato suoi amico stretto e compagno di squadra in questi anni. Ma da quando è entrata la Juventus nella trattativa nessuno più ha avuto contatti stretti con il giocatore belga che ora è pronto a mettersi da parte. Lautaro ha commentato così su Lukaku: “Mi ha deluso”.