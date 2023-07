Ten Hag come Richard Gere: la foto con Julia Roberts

Scatto indimenticabile per il tecnico del Manchester United Erik ten Hag, che ha posato con una delle attrici più importanti al mondo.

Non ha certamente il fascino e la bellezza oggettiva di alcuni dei più grandi attori hollywoodiani. Ma per una sera Erik Ten Hag, allenatore olandese del Manchester United, si è sentito un po’ come il noto inteprete americano Richard Gere.

Il motivo? La presenza improvvisa della grande Julia Roberts all’interno del ritiro del Manchester United. La squadra inglese è volata negli USA in questi giorni per partecipare ad alcune amichevoli sulla East Coast, soggiornando dalle parti di New York.

Dopo l’amichevole disputata contro l’Arsenal al MetLife Stadium nel New Jersey, la squadra britannica, considerata la più tifata e nota al mondo, è stata omaggiata dalla presenza di Julia Roberts. L’iconica attrice ha assistito alla sfida e ha dichiarato la propria simpatia per i Red Devils, ottenendo in cambio anche una maglietta ufficiale.

Ten Hag fa crepare Guardiola di invidia: foto già virale con Julia Roberts

Il tecnico dello United Ten Hag ha colto l’occasione per farsi scattare una foto più unica che rara con la diva di Hollywood. Julia Roberts, come sempre sorridente e disponibile, si è prestata allo scatto, un vero cimelio per un appassionato di cinema come pare essere l’allenatore ex Ajax.

Una situazione che ha sicuramente fatto morire di invidia Pep Guardiola, allenatore rivale di Ten Hag. Infatti il tecnico del Manchester City in passato ha dichiarato di avere un debole per l’attrice americana: “Io ho tre idoli nella mia vita: Michael Jordan, Tiger Woods e Julia Roberts” – disse il noto tecnico spagnolo.

La simpatia della Roberts per l’altro club di Manchester sicuramente non ha fatto piacere a Guardiola, che ha raccontato un aneddoto bruciante: “Julia venne a Manchester, ma non quando c’era la squadra di Alex Ferguson che vinceva tutto. Bensì nel 2016 quando il City era già più forte. E scelse di vedere lo United, una ferita che neanche la vittoria della Champions può rimarginare”.

Julia Roberts dunque ha scelto per quale sponda della città di Manchester tifare. L’attrice statunitense, nota per pellicole di grande successo come Notthing Hill o Pretty Woman, è considerata ad oggi una delle migliori interpreti al mondo. Una donna ricca di fascino, eleganza ma allo stesso tempo forte e coriacea sul grande schermo.