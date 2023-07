150MLN per Pogba: la Juve vuole liberarsene, la strategia

Il calciomercato in Serie A sta portando a galla tantissime trattative in vista della prossima stagione. Ci sono delle novità riguardo la strategia che la Juventus vuole portare avanti per Pogba.

Il centrocampista francese sta pensando di andare via dopo la maxi offerta ricevuta e anche lo club può valutare il suo addio che ora può incassare cifre importanti.

Lo stesso giocatore potrebbe pensare di approdare in una nuova società iniziando un’avventura diversa. Tutto dipenderà dalle prossime settimane e di come verrà portata avanti questa situazione.

Calciomercato Juventus: Pogba verso l’addio

C’è una situazione in ballo per la Juventus che riguarda il futuro di Paul Pogba. I bianconeri si stanno chiedendo come potrebbe risolversi la questione della mediana attorno al francese o senza di lui. Perché dopo una stagione terribile dove non ha praticamente mai giocato ora iniziano ad esserci nuove situazioni riguardo quello che sarà il futuro del calciatore.

Pogba può andare via dalla Juventus in vista del prossimo anno e ora tutti sono in attesa di capire la decisione del giocatore dopo l’offerta ufficiale che arriverà nelle prossime ore. Ci sono possibilità che il giocatore decida di andare altrove.

Una nuova possibile avventura che potrebbero portare via Pogba dalla Juve in vista del prossimo anno. Perché la svolta potrebbe essere quella di portare il giocatore francese in Arabia Saudita per dare sempre più prestigio al campionato.

Juventus: offerta per Pogba dall’Arabia Saudita

Come riportato da La Stampa, dopo i 100 milioni di euro offerti dall’Al Ittihad per 3 anni ora è arrivata l’offerta di 150 milioni dell’Al Ahli per Pogba per i prossimi 3 anni. La Juve non mette pressioni al francese e aspetta la sua decsione.

Con l’addio di Pogba la Juve incasserebbe una cifra importante di circa 20 milioni di euro e poi andrebbe a risparmiare l’alto ingaggio di circa 10 milioni a stagione per i prossimi anni. Tutto nelle mani del giocatore adesso, che ha avuto l’ok dal club bianconero di valutare con calma quello che sarà il suo futuro.

Juventus: sostituto Pogba, i nomi

Al momento non c’è ancora certezza se Pogba andrà via o meno, ma la Juventus si inizierà a cautelare. Tanti i nomi dei giocatori che potrebbero approdare in maglia bianconera in vista del futuro.

Sfumati Milinkovic Savic e Frattesi ora per la Juventus potrebbe esserci un altro nome importante come quello di Koopmeiners dell’Atalanta. Dalla Serie A potrebbe essere lui il colpo dei bianconeri, ma le alternative ci sarebbero all’estero con altri profili seguiti dalla società che si guarda attorno e cerca di capire quella che sarà la decisione del Polpo.