Inter: ultima offerta per Lukaku, la risposta del Chelsea

L’Inter continua a lavorare senza sosta per riportare Romelu Lukaku a Milano nuovamente, questa volta però non con la formula del prestito. Ultima offerta formulata al Chelsea.

Nelle scorse ore sono stati riallacciati i contatti tra Chelsea e Inter per quella che sarà la possibilità di far tornare l’attaccante belga nuovamente in Italia nelle prossime ore.

Ormai si va tutti verso la stessa direzione, c’è grande volontà da parte dei nerazzurri di chiudere e farlo il prima possibile. Per questo motivo bisognerà ora capire come andranno a finire le cose dopo che è stata formulata anche l’ennesima offerta.

Calciomercato Inter: Lukaku pronto a tornare, le ultime

Ci sono delle novità davvero importanti che arrivano per quella che è la trattativa per il ritorno di Lukaku all’Inter, perché ora è tutto nelle mani del Chelsea. Ci sono continui contatti da parte della società italiana con quella inglese, in nerazzurri hanno chiarato in maniera ufficiale la propria posizione e non hanno intenzione di fermarsi. Per questo motivo sono arrivate le parole ufficiali di Simone Inzaghi che si è espresso senza filtri e ha comunicato di voler chiudere e riportare il prima possibile il giocatore nuovamente in Serie A.

Sono arrivate anche delle importanti notizie ora riguardo quella che sarà l’ultima offerta che l’Inter aveva intenzione di formulare per il giocatore. Perché nelle settimane scorse ci sono stati più contatti tra le parti e c’è stata la richiesta del Chelsea che ha voluto specificare al club italiano che non avrebbe accettato un nuovo prestito per Lukaku e avrebbe spinto per una sua cessione a titolo definitivo. Detto, fatto. Perché ora la società sta lavorando proprio verso questa direzione.

Ci sono delle nuove notizie riguardanti il futuro di Lukaku e la scelta che è stata presa dall’Inter per provare a riportare il giocatore ancora una volta in nerazzurro in Italia per le prossime stagioni.

Lukaku Inter: ultima offerta al Chelsea

Arriva l’ultima offerta da parte dell’Inter per Lukaku, come riportato da Sky Sport, che svela la cifra che potrebbe incassare il Chelsea se dovesse accettarla. Si parla di 30 milioni più bonus.

Importante ultimo tentativo da parte del club italiano di strappare via dalla società londinese il giocatore che ha già espresso la sua totale voglia di tornare. Lukaku vuole l’Inter e ora dipenderà dalla decisione del Chelsea.

Chelsea: la risposta all’Inter per Lukaku

Proprio nella giornata di oggi è attesa la risposta del Chelsea per l’offerta dell’Inter per Lukaku. Una decisione ufficiale che arriverà e sarà comunicata proprio in queste prossime ore. La sensazione sembra essere quella positiva, anche perché difficilmente potrebbe essere migliorata l’offerta da parte del club italiano.