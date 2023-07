Squalifica Juventus: arriva il verdetto Uefa, la decisione sul ricorso

Situazione che è arrivata ad un punto decisivo quella della Juventus riguarda la squalifica della Uefa per quanto riguarda la partecipazione alle Coppe per il futuro.

Novità importanti per il club bianconero e i propri tifosi riguardo la decisione che sarebbe stata presa in vista dei prossimi anni. Perché si parla della sanzione che è arrivata nei confronti della Juve.

Una decisione che potrebbe cambiare e non poco il futuro della società, soprattutto per quanto riguarda la strategia di calciomercato che bisognerà prendere in vista dei movimenti per il prossimo anno almeno.

Squalifica Juve: la decisione Uefa

Si parla da tempo di quello che sarà il futuro della Juventus per quanto riguarda la squalifica della Uefa in vista dei prossimi anni. Perché, dopo essere stata punita in Italia in maniera pesante, con il club bianconero che è stato fatto fuori dalla Champions League per le sanzioni arrivate sul caso plusvalenze e la manovra stipendi, ora arriva anche la batosta da parte della Uefa. In molti parlano di un accordo che già ci sarebbe stato da tempo tra le parti, per un motivo ben chiaro come quello legato alla Superlega.

Dopo la Giustizia Sportiva italiana anche la Uefa ha dovuto leggere i fascicoli e analizzare quanto accaduto in Serie A per la Juve tra il caso plusvalenze e la manovra stipendi. Movimenti che hanno portato ad un cambio totale di dirigenza e alle dimissioni dell’intero CdA bianconero che ora è gestito da nuovi volti. A pagare in maniera forte è stato Andrea Agnelli con un’inibizione di 16 mesi ed una pesante multa.

Ora in arrivo la nuova sanzione nei confronti della Juventus. Sono passati mesi e c’è stata anche una trattativa tra le parti con la Uefa. Per questo motivo ora si sa quella che sarà la squalifica dalle Coppe della Juve.

Juventus: esclusione della Coppe di 1 anno, niente Conference

Secondo quanto riportato da Tuttosport si va verso il verdetto finale della Uefa pronta a squalificare 1 anno dalle Coppe la Juventus. Il verdetto è previsto in teoria entro questo sabato, per quella che sarà una decisione finale su quanto accaduto nei mesi scorsi.

Non sembrano esserci sorprese e si va quindi per la squalifica della Juve con l’esclusione dalla Conference League per il prossimo anno. Una decisione che potrebbe accettare di buon grado il club bianconero.

Ricorso Juve: la scelta sulla Conference League

Per la Juventus un anno di squalifica per le Coppe europee e quindi niente Conference League. Nessun tipo di ricorso sembra atteso dalla società disposta a non giocare questa Coppa. Si chiuderà così tra le parti con la Juventus che si è tirata fuori dal progetto Superlega e ha quindi così convinto la Uefa a non usare la mano più pesante.